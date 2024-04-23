Mansur Yavaş 23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu bu yıl Muhammed Uğur’a bıraktı. Kendisine tweet atarak otizmli oğlu Muhammed Uğur için 23 Nisan’da koltuğuna oturmasını isteyen anneye kayıtsız kalmayan Yavaş, ''Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu bu yılda Muhammed Uğur’a bıraktı. “ONU TANIDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ” Muhammed Uğur’un annesi tarafından Yavaş’a tweet üzerinden iletilen, “Keşke bu 23 Nisan’da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş’ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi” mesajına kayıtsız kalmayan Yavaş, “Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz” sözleriyle makam koltuğunu Muhammed Uğur’a bıraktı. TEŞEKKÜR EDERİM MANSUR DEDE Kalpleri ısıtan diyalogda Yavaş, “Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün” ifadelerine karşılık Muhammed Uğur ise, “Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım dedim. Teşekkür ederim Mansur dede” sözleriyle yanıt verdi.