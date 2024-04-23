  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş 23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı

Mansur Yavaş 23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı

Mansur Yavaş 23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu bu yıl Muhammed Uğur’a bıraktı. Kendisine tweet atarak otizmli oğlu Muhammed Uğur için 23 Nisan’da koltuğuna oturmasını isteyen anneye kayıtsız kalmayan Yavaş, ''Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu bu yılda Muhammed Uğur’a bıraktı.

“ONU TANIDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Muhammed Uğur’un annesi tarafından Yavaş’a tweet üzerinden iletilen, “Keşke bu 23 Nisan’da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş’ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi” mesajına kayıtsız kalmayan Yavaş, “Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz” sözleriyle makam koltuğunu Muhammed Uğur’a bıraktı.

TEŞEKKÜR EDERİM MANSUR DEDE

Kalpleri ısıtan diyalogda Yavaş, “Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün” ifadelerine karşılık Muhammed Uğur ise, “Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım dedim. Teşekkür ederim Mansur dede” sözleriyle yanıt verdi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de sosyal medya alarmı: ''Her adımımız izleniyor'' AK Parti'de sosyal medya alarmı: ''Her adımımız izleniyor'' Genel başkanlar kayıplarda... Anıtkabir'e sadece bir lider geldi Genel başkanlar kayıplarda... Anıtkabir'e sadece bir lider geldi İkinci el araç bakanlara kötü haber İkinci el araç bakanlara kötü haber Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı Mahfi Eğilmez'den 225 milyar TL'lik soru Mahfi Eğilmez'den 225 milyar TL'lik soru TBMM arşivinden ilk 23 Nisan'a ait çok özel görüntüler TBMM arşivinden ilk 23 Nisan'a ait çok özel görüntüler İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları Motorine indirim geliyor Motorine indirim geliyor