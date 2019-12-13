Mansur Yavaş: ''Benim önceliğim dinozor değil halk''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde 439 milyon liranın ölü yatırımlara gittiğini açıkladı. Yavaş, “Benim önceliğim; halk karda kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken, ben ne dinozora para harcarım, ne de başka bir şeye” dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Melih Gökçek döneminde yapılan heykellere ilişkin maliyet tablolarını paylaştı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığından aldığı verileri açıklayan Yavaş, “Eski yönetim heykellere 342 milyon harcamış. 457 tane otobüse takabül ediyor. Saatler, 7 tane otobüs, kediler 1 otobüs yapıyor.” dedi.

Başkan Yavaş, 439 milyon lira paranın ölü yatırımlara gittiğini vurgulayarak, “586 otobüs almaktan mahrum kalmışız.” açıklamasında bulundu.

“Başka niyetlerle bunları yapabilirsiniz.” diyen Yavaş, “Benim önceliğim; halk karda kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken, ben ne dinozora para harcarım, ne de başka bir şeye.” ifadesini kullandı.

Başkan Yavaş, göreve geldiği Nisan ayından itibaren 350 milyon tasarruf ettiklerini belirterek, “Evet daha da edeceğiz, çünkü açık ihale yapıyoruz.” dedi.