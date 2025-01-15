Mansur Yavaş: ''Eğitimde fırsat eşitliğini artıracak projeleri desteklemekten onur duyuyoruz''

ABB ve AKK, Ankara’da bir ilk olan "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri” paneline ev sahipliği yaptı. Panelde alanında uzman isimlerle, dijitalleşmenin eğitimde yarattığı dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığına yönelik konular ele alındı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ''Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini artıracak projelere destek olmaktan onur duyuyoruz'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Kent Konseyi (AKK), kent için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da “Ortak Akıl” diyerek, çeşitli programlara ev sahipliği yapmaya ve ilklere imza atmaya devam ediyor.

AKK Eğitim Çalışma Grubu, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle “AKS 101 Çalıştayı”nda ortaya çıkan fikirleri hayata geçirmeye, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya, yenilikçi çözümleri keşfetmeye ve dijital çağın gerekliliklerine ayak uydurmaya yönelik harekete geçerek "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri” adlı panele ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleşen panele AKK Üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, eğitim sektörü kurucu ve yöneticileri de katılımcı olarak katıldı.

YAVAŞ: “UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BİZLERE BU YOLDA REHBERLİK EDECEK”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da bir ilk olan ve eğitim alanında uzman isimlerin bir araya geldiği panele özel bir mesaj göndererek eğitimde fırsat eşitliğini artıracak projeleri desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yavaş mesajında, “Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri” başlıklı bu anlamlı etkinliğin, eğitim alanındaki eşitsizlikleri gidermek ve yenilikçi çözümler üretmek adına önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Her bireyin eğitim hakkından eşit şekilde faydalanabildiği bir gelecek, ancak birlikte çalışarak ve paylaşarak mümkün olacaktır. Bugün burada toplanan uzmanlarımızın görüş ve önerileri, bizlere bu yolda rehberlik edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini artıracak projelere destek olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

ABB VE AKK EĞİTİM ALANINDA DA GELECEĞE IŞIK TUTMAYI AMAÇLIYOR

AKK Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Cemil Karagöz ise “Ankara Kent Konseyi'nin ‘Bu Seyirde Herkes Kaptan’ şiarına uygun bir şekilde etkinlikler yapmak, eğitim merkezli çözümler üretmek ve Ankara'mızın en uzak köşesindeki çocuğuna da dokunmak şartıyla var gücümüzle çözümler üretmeye devam ediyoruz. ‘AKS 101 Çalıştayı’ndan da edindiğim deneyimler gösteriyor ki eğitimin kapsayıcı, kucaklayıcı rolü vazgeçilemez ve ertelenemez bir güce sahiptir. Dolayısıyla meclislerimizin ve çalışma gruplarımızın yaptığı çalışmaları doğru bir şekilde çocuklarımıza, halkımıza ulaştırarak toplumumuzun her kesimine olumlu bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME VE HİBRİT EĞİTİM MODELLERİNİN EĞİTİM ALANINA KATKISI ELE ALINDI

Panelde panelist olarak yer alan; Sevinç Atabay “Uzaktan Eğitimin Dünyası”, Prof. Dr. Berrin Akman “Evde Sınıf, Hep Yanınızdayız”, Prof. Dr. Nevzat Özel “Dijital Çağda Yeterlilik Temelli Mikro Öğrenme”, Dr. Özlem Tarcan “Uzaktan Dil Eğitiminde Kullanılan Araçlar ve Hibrit Eğitim” konu başlıkları altında dijitalleşmenin eğitimde yarattığı dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığını ele alırken eğitim dünyasının geleceğine de ışık tuttu.