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Mansur Yavaş: ''Her yıl da açıklayabilirim, rakiplerin kendi takdiri'2

Mansur Yavaş: ''Her yıl da açıklayabilirim, rakiplerin kendi takdiri'2
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, siyasetin artık insanların zenginleşme aracı olmaması gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi'nde mal varlığını açıklamasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mansur Yavaş, artık siyasetin insanların zenginleşme aracı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ben açık bir şekilde gelirimi giderimi her şeyimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim. Ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Hatta bugün televizyonda 'Her yıl açıklasınlar' diyor. Her yıl da açıklayabilirim" dedi.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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