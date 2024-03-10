Mansur Yavaş: ''İstiklal Marşı'yla, Türk bayrağıyla gurur duyan herkes bizim yol arkadaşımız''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mamak Yeni Bayındır Mahallesi ve Keçiören İncirli’de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarını gerçekleştirdi. Yavaş, “İstiklal Marşı'yla gurur duyan, Türk bayrağıyla gurur duyan, milli takım yendiği zaman sevinen herkes bizim yol arkadaşımız. Hangi partiye oy verirse versin bunlar bizim idaremizde asla ayrım ya da teşvik sebebi olmaz. Bu ülkeyi seven herkesle beraber oluruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Ankara’yı karış karış gezerek ilçelerde halkla buluşmaya devam ediyor.

Yavaş, Etimesgut ve Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezlerinin ardından aynı gün Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’le Yeni Bayındır Mahallesi’nde, Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile de İncirli’de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarını gerçekleştirdi.

SKM açılışında Mamaklılar ve Keçiörenliler Yavaş’ı coşkuyla karşıladı.

“HALKIN İRADESİNE HERKES SAYGI DUYACAK”

Keçiören ilçesindeki İncirli SKM açılışında konuşan Yavaş, Belediye Meclisi’nde ilçe belediye başkanlarına işbirliği çağrısında bulunduğunu ancak hemen hemen tamamının bunu kabul etmediğini “Ovacık'ta bir tane park yapıyoruz. Burayı sen yapamazsın diye geldi zabıtalarla çevirdi. Sonra mahkemelik olduk. Mahkemeyi kazandık da öyle yaptık. Ovacık Metrosu yapıyoruz bakım istasyonu yapılacak arsaya ihtiyacımız var, reddetti. Aktepe'de otobüsler için bir yer vardı, onu reddetti” sözleriyle anlatarak, “Belediye başkanı böyle olmaz. Seçilinceye kadar rakibiz. Demokratik bir yarış yapılıyor. Ama seçildikten sonra halk nasıl irade gösteriyorsa herkes saygı duyacak. Dolayısıyla ondan sonra Ankara için, ilçesi için ne yapılması gerekiyorsa el ele verip hizmet yapılacak” ifadelerini kullandı.

ANKARA’NIN HER YERİNE EŞİT HİZMET

“Demokrasiye saygınız varsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına saygı duymak zorundasınız” diyen Yavaş, hizmet noktasında kimseyi ayırmadığını vurgulayarak, “Ankara'nın herhangi bir bölgesinde sağlıkla ilgili problem varsa, açıktan akan kanalizasyon varsa onun yanında çocuklar oynuyorsa salgın ve hastalık tehlikesi varsa hangi partiye oy verdiğinin ne önemi var? İşte vicdanlı belediye başkanı böyledir” dedi.

“ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR FELSEFESİ TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meclis Toplantısı’nda AK Partili bir meclis üyesinin, “Önceki meclis dönemleriyle kıyaslandığında bizim meclisimizden hiçbir imar rantı geçmedi, hiçbir yanlış işe ortak olmadı” dediğini aktaran Yavaş, “Biz ne belediye meclisinde bu tür şeylere alet olduk ne de belediye yönetiminde. Açık ihaleler yaparak her şeyi herkesin gözü önünde yaptık. Bütün harcamalarımızın hepsi belediyenin web sayfasında kime kaç kuruş verdiysek yazılı. Kapalı kapılar ardında ihale işleri bitti artık. Allah'a çok şükür çalıyor ama çalışıyor felsefesi toprağın altına gömüldü” diye konuştu.

“HALKTAN NE SAKLIYORSUNUZ?”

Temiz yönetimin nasıl olabileceğini, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalmadan da yönetilebileceğini göstermek için 2019 yılında açıkladığı gibi geçtiğimiz günlerde de mal beyanını açıkladığını vurgulayan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Herkes görsün, varsa bir fazlalık benden hesabını sorsun diye. Diğer adaylara da seslendim. Sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz benim gibi. Belediye başkanlığı yapıyorsunuz benim gibi. Şu mal beyanınızı bir açıklayın bakalım. İlk başladığınızda neydi, şimdi ne olmuş? Niye açıklamıyorsunuz? Halktan ne saklıyorsunuz? Açıklamazsanız şaibe altında kalırsınız. Bel altı siyaseti bırakın bel altı siyaseti yaparsanız onun da altında kalırsınız.”

FATİH KÖPRÜSÜ’NDE TÜNEL PROJESİ HAZIR

Yavaş, Keçiören trafiğini rahatlatacak Fatih Köprüsü projesiyle ilgili 2 buçuk yıldır imza beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

“Animasyonunu yayınladık. Dörder şerit gidiş geliş olacak. Bunun için Ankara Üniversitesi ile uzun süre görüştük. Projesi hazır ihaleye çıkacağız. Rektör Bey'in önüne gitti bekledi uzun süre. ‘Genel seçimi bekliyorlar’ dedim. Genel seçimden sonra da imzalanmadı. Bunu meydanlarda çok söyledim. Tek umutları bu seçim kaldı. Bu seçimden sonra herhalde imzalar diyorum. Çünkü bir daha ümitleri kalmadı. Bir de ben söylüyorum ya ‘Benim son dönemim’ diye İnşallah imzalar. İmzalamazsa da tünel projesi hazır. Veterinerlik Fakültesi’nden girip Fatih Köprüsü'nün altından çıkıp yine de trafiği rahatlatacağım.”

Yavaş, Keçiören-Ovacık arasındaki metro projesini bitirerek Ulaştırma Bakanlığına gönderdiklerini bildirerek, Ovacık’ta yapılan Cemevi’nin de kaba inşaatının bittiğini müjdeledi.

“BİR KİŞİYİ İŞTEN ATMADIK”

Mamak Yeni Bayındır Mahallesi’ndeki SKM açılışında “Koltuğundan kalkmak istemeyenler ancak başkasına iftira ederler” sözleriyle konuşmasına başlayan Yavaş, “Biz bunları çok dinledik. Geçen seçim de söylediler. Aynı iftiraları attılar. Kaç işçi çıkmış işinden? O sizin işiniz. Siz çalışırken dahi en doğal hakkı olan, grev yapan veya protesto edenleri işten attınız. Sizin konuşmaya hakkınız yok. Bir kişiyi işten atmadık. Alnının teriyle çalışanın ekmeğiyle kim oynar?” diye konuştu.

“BU ÜLKEYİ SEVEN HERKESLE BERABER OLURUZ”

Ankara'da teröristler haricinde herkesle iş birliği yaptıklarını vurgulayan Yavaş şöyle konuştu:

“İstiklal Marşı'yla gurur duyan, Türk bayrağıyla gurur duyan, milli takım yendiği zaman sevinen herkes bizim yol arkadaşımız. Hangi partiye oy verirse versin bunlar bizim idaremizde asla ayrım ya da teşvik sebebi olmaz. Biz onlarla beraber yürürüz. Bu ülkeyi seven herkesle beraber oluruz.”

“ANKARA’NIN PARASINI BAŞKASINA YEDİRMEM”

Yavaş rakibinin Mamak’a gelerek “Mamak Metrosu gelsin istiyor musunuz?” vaadine yönelik “Onu dediği tarihte ben ihaleyi yapmıştım” diyerek şunları kaydetti:

“İhaleyi yaptım ancak 200 milyon euro fazla fiyat verdi meşhur bu kamuoyunda ismi geçen firmalar var ya onlardan birisi. Her nasılsa üç firma da teklif vermedi. Halbuki ihaleye girmek için birbirlerini yırtıyorlardı. Niye vermedi acaba? Yoksa verdirilmedi mi? Bunlar artık ileride inşallah gündeme gelir. Eğer ben seçime geliyorum, beni zora sokmasın diye ihaleyi onaylasaydım 200 milyon euro milletin sırtına yük binecekti. Derhal iptal ettim. Çünkü ben ne Mamaklının ne Ankara'nın parasını başkasına yedirmem. Şimdi tekrar finans kuruluşuyla görüşüyoruz. Türk parasıyla yeniden daha fazla firmanın katılacağı şekilde inşallah ihaleyi nisan, en geç mayıs ayında yapacağız ve sözümüz söz inşallah Mamak Metrosu'na en azından bizim dönemimizde mutlaka başlanacak.”