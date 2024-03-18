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Mansur Yavaş son ankette ezip geçti

Mansur Yavaş son ankette ezip geçti
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Yerel seçimler için geri sayım sürerken; AREA Araştırma Ankara'daki son yerel seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak AREA Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketi açıkladı.

Seçmenlere Büyükşehir "Belediye başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Ankara yerel seçim sonuçları

10- 15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 4 bin 405 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” sorusu yöneltildi.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken; AREA Araştırma Ankara, Adana ve Mersin'de yapılan son yerel seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

 Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

CHP: Yüzde 59,1
AK Parti: Yüzde 30,3
İYİ Parti: Yüzde 4,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3
Zafer Partisi: Yüzde 1,5
DEM Parti: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 0,4

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş son anket ankara anketi
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