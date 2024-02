Mansur Yavaş'a Haymana'da yoğun ilgi: ''Haymana'ya övünerek seve seve geldim''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı Şehitler Meydanı’nı dolduran halkın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Az Laf Çok İş” sloganıyla başladığı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yavaş, 9’uncu Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) Haymana’da açtı.

CHP’nin Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç ile birlikte yerel seçim çalışmalarının yürütüleceği SKM’nin açılışı Şehitlik Meydanı’nda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

“İşimiz Gücümüz Ankara”, “Kavgasız Gürültüsüz Bir Ankara”, “Haymana Seninle Başkanım”, “Ankara’nın Huzuru Mansur Yavaş”, “Haymanalıyım Bana Mansur Gerek” yazılı pankartların yer aldığı açılışta Mansur Yavaş coşkulu kalabalığa karanfil dağıttı.

“HAYMANA’YA ÖVÜNEREK SEVE SEVE GELDİM”

Şehitler Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa “Demek ki insan seçimde verdiği sözleri tutup hizmet edince böyle karşılanıyormuş” diyerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, seçimlerden sonra en az 10 kez Haymana’ya geldiğini belirtti. Yavaş, “Haymanalı alışkın değil. Büyükşehir Belediye Başkanı oyları alır, bir daha seçimden seçime gelir. Afet oldu geldim, cenaze oldu geldim. Her şeyinizle bizzat ilgilendim. Gelirken de 1 tane minibüs, 1 şoför, 1 tane de korumayla geldim. Ne çakar, ne konvoy hiçbirisi yok. Çünkü ben Haymana'ya, hemşehrilerimin yanına geliyorum. Hiçbirini ayırmadım ki niye çekinip de korumalarla, konvoylarla geleceğim. Kardeşlerimin yanına geliyorum, övüne övüne, seve seve geldim” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK PROJEM ANKARA HALKINI ZENGİN ETMEK”

2019 yılında en büyük projesinin “Ankara halkını zengin etmek” olarak açıkladığını anımsatan Yavaş, “Benim çılgın projem yok. Benim halkın parasını çöp projelere gömecek param yok. Ben en büyük projeyi Ankara halkını zengin etmek olarak ilan etmiştim. ‘Ankara halkından alacağımı Ankara halkına harcayacağım’ demiştim” diyerek, Haymana’da hayata geçirilen kırsal kalkınma desteklerini anlattı.

Haymana’da 9 bin çiftçiye 3 bin ton tohum, 4 bin yüz çiftçiye mazot, bin 300 çiftçiye sıvı gübre, 2 bin 200 çiftçiye sebze fidesi desteğinde bulunduklarını kaydeden Yavaş, “1100 adet oluk, 42 kilometre sulama borusu, 12 kilometre kapalı sulama sistemine geçiş hep bu dönemlerde oldu ki çiftçimiz daha rahat üretsin, daha az maliyetli üretsin, para kazansınlar diye” ifadelerini kullandı.

Eski dönemlerde paketlerle yapılan sosyal desteğe ‘Başkent Kart’ ile son verdiklerini vurgulayan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere et ve doğal gaz desteği, çocuklarına da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kantin, servis, kırtasiye ve abonman desteği sağladıklarını belirtti. Yavaş, Başkent Kart ile ayrıca esnafı da kalkındırdıklarını belirterek, Haymana’da 4 bin aileye destekte bulunduklarını kaydetti.

“TEK BAŞINA HAYMANA ABAT OLURDU”

Proje yapıyorum deyip Ankara halkının parasını çöp projelere gömmediklrini vurgulayan Yavaş, “Belediyecilik budur. Proje yapıyorum deyip, halkın parasını çöp projelere gömüp, faydası olmayan işlere para yatırıyorlar. Ankara girişindeki çıkışındaki kapıların kime ne faydası var? Oraya harcanan paralarla tek başına Haymana abat olurdu” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Haymana’da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Haymana'da yıllardır yapılmayan ASKİ yatırımlarını tek tek yaptık. İtfaiye binası yaptık. 27 mahallenin su sorunu giderildi. Emirler Mahallesi’nde 50 yıllık su sorununu çözüldü. Haymana'nın altyapısı dururken siz gidip de proje yapıyorum diye o paraları başka yere harcayacaksınız. Hangisi farz? Evinizde 2 saat su kesilse hemen ASKİ’yi ararsınız. Yıllardır suyu olmayan köyleri niye yapmadınız şimdiye kadar? Yıllardır kanalizasyonu açıktan akan köyleri niye bunları yapmadınız? Pahalı pahalı Ankara'da suyu sattılar. Ama oyu aldıktan sonra Haymana'yı unutup gittiler. Bu insanlar nasıl yaşar hiçbirisini görmediler. Beldeler kapatıldıktan sonra itfaiyeler geri çekilmiş. Haymana’da 51 adet köye yangın için tanker gönderdik.”

“PROJESİ YOK DERLER, BİZİM YAPTIKLARIMIZI TEKRAR EDERLER”

“Projesi yok derler, bizim yaptıklarımızı tekrar ederler” diyen Yavaş, Ankara’da 32 bin emekliye destek olduklarını belirtti. Yavaş, “Onlar da emekliye para vereceklermiş. Emekliye para ödemesi gereken yer hükümet. Demek ki siz hükümetin emekliyi ezdiğini fark ettiniz. 10 bin liraya 70-80 yaşındaki insan ikinci iş yapamaz. Neden bunların maaşları arttırılmıyor? Ben başladım Türkiye'de tekim. Şu anda 32 bin tane emekliye nakit desteği veriyorum. Doğal gaz desteği veriyorum. Üşütmüyorum onları. 200 bin aileye, üç yıldır doğalgaz desteği veriyorum. Bakın hükümet vermiyor. Mansur Yavaş veriyor. Kendi yaşadığı kentteki hiç kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına, çocukların yatağa aç girmesine izin vermiyor. But vereceklermiş. Biz et veriyoruz, onlar but verecekmiş. Baktık faaliyet raporları var kendi web sayfalarında yazıyor. Geçen yıl bir ay iki kişiye geçtiğimiz Ekim Kasım ayında da 11 kişiye vermişler. Keçiören'de biz 50 bin kişiye destek oluyoruz, 5 bin tane emekliye destek oluyoruz. Ve şu anda siz belediye başkanısınız. Şimdi niye vermiyorsunuz? Alıştık artık 1 Nisan'dan sonra, 1 Nisan'dan sonra hele bir verdiğiniz oyları görelim diyor. Siz vaat ediyorsunuz. Burada bu icraatı 3 yıldır yapan insan var” diye konuştu.

“ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR LAFINI TOPRAĞIN ALTINA GÖMDÜK”

Beş yıldır ihaleleri açık bir şekilde yaptıklarını belirten Yavaş, “Hakkınızı koruduk. Paranızın çalınmasına izin vermedik. Ankara'da artık ‘Çalıyor ama çalışıyor’ lafını toprağın altına gömdük. Yani biri kul hakkı yiyecek ve siz de bunu çalışıyor diye mazur göreceksiniz. Var mı inancınızda böyle bir şey? Lafa geldiği zaman biz hesabımızı öbür dünyada veriyoruz diyorlar. Net söylüyorum bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada zaten asla vermez. 5 yıl boyunca sizler bize güvendiniz. Bizler de bize güvenenlerin başını eğecek hiçbir işin içinde olmadık” ifadelerini kullandı.

“BİZİM FELSEFEMİZDE AYIRMA YOK”

Haymana halkına “Seçimlerden sonra biz başkaları gibi bırakıp gitmeyeceğiz” sözünü veren Yavaş, “Seçilip gitti, bir daha gelmedi diyebilir mi hiç kimse bana? Haymana'dan geçen dönem az oy aldık. Kimi ayırdık? Bir Allah'ın kulunu ayırmadık. Elimizden geleni yapalım, dedik. Bizim felsefemizde ayırma yok. Televizyonlarda görüyorsunuz, bazı belediye başkanları ‘Oy vermezseniz hizmet gelmez’ diyor. Benden önceki de aynısını söylüyordu. Kim oy verirse önce ondan başlarım diyordu. Öyle bir şey yok. Adaletli, vicdanlı, merhametli davranmak lazım. Nerelerin acil sorunu varsa oradan başlamak lazım. Burada Haymana'da Sındıran Köyü’nün kanalizasyonu yokken sırf başka yerde daha fazla oy ver diye oraya mı hizmet edeceğiz? Öncelikle söz veriyorum Ankara'dan bütün köylerde açıktan akan kanal kalmayacak, musluktan suyu akmayan köy de kalmayacak. En büyük proje bu” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mansur Yavaş, Haymana SKM açılışının ardından Gölbaşı ilçesinin Oyaca Mahallesi’ne giderek vatandaşlarla buluştu.