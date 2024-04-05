Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonraki ilk gün önce Anıtkabir’i ziyaret etti ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde halkla buluşarak yeni dönemine başladı. Yavaş, ''Kamuoyu anketleri ve seçimler bize gösterdi ki, halk artık polemik istemiyor. Ayrıştırma, kavga, şatafat istemiyor. Zaman zaman bu konuda eleştirilsek de halk işini yapan, çok çalışan kişilere teveccüh gösteriyor. Bunun kanıtı, Ankara’daki rekor oy farkıdır.'' diye konuştu.

Rekor oy alarak yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonraki ilk görev gününde önce Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde halkla buluşarak yeni dönemine başladı.

Mansur Yavaş’a Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak eşlik etti.

“AZİZ HATIRANIZ ÖNÜNDE BİR KEZ DAHA SÖZ VERİYORUM…”

Yeni seçilen CHP’li 16 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir ziyaretini gerçekleştiren Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Yavaş, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekûn en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargâhı Başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara’ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi budan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun.”

“BU BAŞARI SİZİN SEVGİNİZLE KAZANILDI”

Anıtkabir ziyaretinin ardından yürüyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası’na gelen Yavaş, kendisini bekleyen Başkentlilerle buluştu.

Grup Dostlar Konağı ve Ankara Seymenler Kulübünün de gösterileriyle coşkulu bir şekilde gerçekleşen halk buluşmasında konuşma yapan Yavaş, “5 sene önce seçimlerin ardından olduğu gibi yine burada toplandık. Bu başarı sizin sevginizle kazanıldı. Bu başarı sizin emeğinizle kazanıldı. Bu başarı sizin desteğinizle, sizin güveninizle, sizin dualarınızla kazanıldı” diyerek konuşmasına başladı.

“BUGÜN SİZİN KARŞINIZA ALNIMIZ AK, YÜZÜMÜZ PAK ÇIKTIK”

Ankara’ya şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hep birlikte getirdiklerini ifade eden Yavaş, kimseyi ayırmadan, hangi bölgeden ne kadar oy aldıklarına bakmadan herkese eşit hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Kutuplaştırmadık. Kavgadan ve gerginlikten bıkmış olan Ankara’ya, bereket ve huzuru hep birlikte getirdik. Çok şükür ki, bizler bugün sizin karşınıza alnımız ak, yüzümüz pak şekilde çıktık. Biz sizlerin başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadık; sizler de bizim başımızı öne eğdirmediniz, gururla, rekor oyla, bize bir beş yılınızı daha emanet ettiniz” ifadelerini kullandı.

“KAZANMAK İÇİN HER YOLU MÜBAH GÖRÜP KUL HAKKINA GİRDİLER”

Bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de, seçim kampanyası yerine iftira kampanyası yürütenler olduğunu söyleyen Yavaş, “Ailemize, personelimize, çalışma arkadaşlarıma iftira atanlar oldu. Kazanmak için her yolu mübah görüp kul hakkına girenler oldu. Ama sizler, bu kirli siyasetin bir işe yaramadığını, iftira siyasetinin kaybetmeye mahkûm olduğunu, dürüstlüğün ve sevginin, kibirden ve nefretten üstün olduğunu bir kez daha gösterdiniz” dedi.

“BEN SİZE HEP ‘AİLEM’ DİYE SESLENDİM”

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da “Ben size hep ‘ailem’ diye seslendim” diyerek şunları söyledi:

“Ben size hep ‘ailem’ diye seslendim. Sizleri personel olarak değil, mesai arkadaşım olarak gördüm. Sizleri zorla maçlara, mitinglere, siyasi parti toplantılarına götürenlerden olmadım. Bayram ikramiyelerinizi vermeyen, banka promosyonları ile kendisine lüks araç tahsis ettirenlerden olmadım. Hiç kimseyi siyasi nedenlerle işten çıkarmadım. Peki, biz böyle yapınca sonuç ne oldu? Sonuç olarak pandemide, depremde, selde, yangında, afette; ülkemizin herhangi bir yerinde hangi dert varsa, oraya en önde koşan, hızır gibi yetişen kurum Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Mesai arkadaşlarımız, hemşehrilerimizle bütünleşti. 6 milyon Ankaralı dayanışma ile vatandaşlarımıza sevinç oldu, umut oldu, mutluluk oldu. Hepinizden Allah razı olsun… Hepinizin emeklerinize, özverinize, fedakârca sunduğunuz hizmete bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“PLASTİK YERİNE İNSANIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU TÜM TÜRKİYE’YE YENİDEN GÖSTERDİK”

Hep birlikte beton yerine yeşilin, plastik yerine insanın, rant yerine halkın önemli olduğunu tüm Türkiye’ye yeniden gösterdiklerini ifade eden Yavaş, “Bizler, bir çocuk yatağa aç girmesin, üşümesin, eğitiminden mahrum kalmasın diye yapılan çalışmaların; hiçbir işe yaramayan, milyarlar harcanan kulelerden, çöp projelerden daha değerli olduğunu yeniden gösterdik. Bizler içinde insan olmayan hiçbir projenin öneminin olmadığını tüm Türkiye’ye gösterdik” diye konuştu.

“KAMU GÖREVLİSİ OLARAK KİMSEYİ AYIRT ETMEDİK”

Tüm bunları yaparken, kendilerine oy vermeyenleri üzecek hiçbir söylemde bulunmadıklarını vurgulayan Yavaş, “Onların tercihlerine, dünya görüşlerine, çalışmalarına saygı duyduk. Maaşını milletin tamamının helal kazancından alan kamu görevlisi olarak kimseyi ayırt etmedik. Halkın parasıyla kendi fotoğrafımızı asmadık. Çakarlı araç konvoyları yaparak halkın parasını çarçur etmedik” dedi.

“EN BÜYÜK KANITI, ANKARA SEÇİMLERİNDEKİ REKOR OY FARKIDIR”

Kamuoyu anketleri ve seçim sonuçlarının halk artık yöneticilerden polemik istemediğini gösterdiğini söyleyen Yavaş, “Ayrıştırma istemiyor, kavga istemiyor, şatafat istemiyor. Zaman zaman belirli çevrelerce eleştirilsek de halk artık kavga etmeyen, işini yapan, çok çalışan kişilere teveccüh gösteriyor. “İşini yap” diyor… “Kötü günümde yanımda ol” diyor… “Sevgi ekip, sevgi biç” diyor… “İsraf etme, gösteriş yapma, sadece işinle ilgilen” diyor… Bunun da en büyük kanıtı, Ankara seçimlerindeki rekor oy farkıdır” şeklinde konuştu.

“HERKES ‘MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİNİ’ KONUŞUYOR”

‘Az laf, çok iş’ diyerek seçim kampanyasına başladıklarını hatırlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu anlayış artık Türkiye’de siyaset yapan herkese sirayet etmelidir. Halkı anlayan, dertleriyle hemhal olan, yalnızca halkın verdiği görevi yapan anlayış ülkemizde hâkim olmalıdır. Kibir, nefret, ayrıştırma ve iftira siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır. Çok şükür, bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız çalışmalar ve siyasi tutumumuz nedeniyle herkes bizim belediyecilik anlayışımızı konuşuyor. Herkes ‘Mansur Yavaş Belediyeciliğini’ konuşuyor. Bu da benim en büyük onurum, torunlarıma bırakacağım en büyük mirasımdır.”

“ANKARA’YI ATATÜRK’E YAKIŞIR, DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞIR BİR HÂLE GETİRECEĞİZ”

Yeni dönemde de Ankara’yı geleceğe taşımak için birçok projeye imza atacaklarını kaydeden Yavaş, “Altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, teknoloji merkezleriyle, gençlik merkezleriyle, ulaşımıyla, yollarıyla, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve elbette dayanışmasıyla geleceğe taşımak için çok çalışacağız. Bize düşen, yine başınızı dik gezdirmek ve çok çalışmak olacaktır. Her zaman dediğim gibi Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hâle hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.

Başkentlilerin Kadir Gece'sini de tebrik eden Yavaş, “Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu; sevginin, saygının ve hoşgörünün öne çıktığı mübarek Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.