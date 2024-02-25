Mansur Yavaş'tan Gölbaşı'nda miting gibi açılış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı halkın yoğun katılımıyla adeta miting havasında gerçekleşti. ''Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık, aynı şekilde devam edeceğiz'' diye konuşan Yavaş, Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP’ı işaret ederek en değerli projesini Gölbaşı’na yaptığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Yavaş, Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerinin ardından aynı gün içerisinde Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi. CHP’nin Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı’nın da yer aldığı SKM açılışında Yavaş’ı Ankara Caddesi’ni dolduran halk büyük bir coşkuyla karşıladı.

“HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIK, HERKESİ KUCAKLADIK”

“2019 yılında gerçek belediyeciliğin ne olacağını bütün Türkiye’ye göstereceğiz demiştik” sözleriyle konuşmasına başlayan Yavaş, “Öncelikle ayrım yapmayacağız dedik. Bir Allah'ın kulu, bir mahalle muhtarı veya herhangi bir kişi, herhangi bir nedenden dolayı Ankara Büyükşehirden ayrımcılık gördüğünü iddia edemez. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık, aynı şekilde devam edeceğiz. Beş yıl boyunca benim oy vermeyenlerle ilgili en ufak bir sitem dahi oluşturan bir cümlemi duymadınız. Rozetimizi çıkarttık. Genel seçim hariç siyaset yaptığımı da görmediniz. Hiçbir yerde fotoğrafımı, reklamımı görmediniz. Çünkü sizin paralarınızı kendi siyasi ikbalimiz için harcamak bizim için zuldür” diye konuştu.





Dört binden fazla ihaleyi canlı yayınladıklarını belirten Yavaş, “Türkiye'de de sizler de her gittiğiniz yerlerde bunu duyurun. Bütün belediye başkanlarına, ‘Siz neden canlı yayınlamıyorsunuz?’ diye sorun bunu. Artık bu yolsuzluk işi belediyelerin sırtından, ülkenin sırtından kalksın. Zenginle fakir arasındaki uçurumu görüyorsunuz, ekonomik sıkıntıları görüyorsunuz. Bunun tek bir sebebi yolsuzluktur” ifadelerini kullandı.

“ÇÖP PROJEYE Mİ PARA HARCAYALIM?”

“Siz bize Ankara'yı, paranızı emanet ettiniz” diyerek, kendi parasını harcamayacağı hiçbir projeye bir kuruş Ankara halkının parasını yatırmadığını vurgulayan Yavaş, “Bıktık artık çılgın projelerden, Türkiye çılgın projelerden bıktı. Çılgın proje yapıyoruz diye sizin alın terinizi hep böyle çöp projelere yıllardır gömdüler. İşbaşına geldik ki Ankara'da 232 köyde kanalizasyon yok. Ankara'da birçok köyde su yok. Öncelik bu mudur? Bunların büyük çoğunluğunu çözdük. Şimdi çöp projeye mi para harcayalım, gelir gelmez ihale ettiğimiz Mamak-Gölbaşı hattına mı? Ben iş başına geldiğimde ikaz ettiler, ‘Eğer bu hat yapılmaz bir arıza olursa Gölbaşı aylarca susuz kalacak’ dediler. İlk yaptığımız ihalelerden birisi odur” şeklinde konuştu.





En büyük projesinin Ankara halkını zengin etmek olduğunu belirten Yavaş, Gölbaşı’nda gerçekleştirdikleri kırsal kalkınma desteklere ilişkin, “5 bin 605 çiftçiye 2 milyon 150 bin kilogram tohum desteği, 2 bin 483 çiftçiye mazot desteği, 837 çiftçiye sulu gübre desteği, 2 bin 93 çiftçiye kendi kurduğumuz seralardan elde ettiğimiz sebze fidesi desteği bir de Belplas şirketimiz atık plastikleri toplayarak elde imal ettiği damlama sulama borusunu bütün çiftçimize dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“EN DEĞERLİ PROJEYİ GÖLBAŞI’NA YAPTIM”

“Bugüne kadar yaptığım en büyük, en değerli projeyi Gölbaşı’na yaptım” diyerek Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP’ı işaret eden Yavaş, şunları söyledi:



“3 buçuk milyon metrekare. Türkiye’nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı. 20 bin tane ağaç diktik. Meyve ağaçları da var. Dut zamanı dut çırpmaya, ceviz zamanı ceviz toplamaya Ankaralıları davet edeceğiz. 30 kadar bungalov ev var Ankara’daki aileleri orada misafir edip çocuklarına tarımı öğreteceğiz ve çocuklarımız artık meyve ve sebzenin manavda yetişmediğini öğrenecekler. 29 kilometre bisiklet yolu, 19 kilometre yürüyüş yolu var. İnşallah bütün Ankara bundan sonra hafta sonları oraya gelecek.”