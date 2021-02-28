Mansur Yavaş'tan spora ve sporcuya destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halter Federasyonu’nun faaliyet programlarında yer alan ve 31 kursiyerin katıldığı 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük kursu için Atatürk Spor Salonu’nu tahsis etti.

ATATÜRK SPOR SALONU ANTRENÖRLÜK KURSUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Atatürk Spor Salonu’nda 8-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen ‘Uygulamalı Eğitim-Teknik Dersleri’ne Halter Federasyonu yetkililerinin yanı sıra antrenörlük kariyerinde ilerlemek isteyen kursiyerler katıldı.

Atatürk Spor Salonu’nu kendilerine tahsis eden Başkan Yavaş’a teşekkür eden Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Halter Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük kursundayız. Halter Antrenörlüğünde 5 kademe var. 2. kademe antrenörü olan ve 3. kademeye yükselmek isteyen 30’dan fazla arkadaşımız düzenlediğimiz kursa katıldı. Antrenörlerimizin yetişmesi ve donanımlı olması bizim için çok önemli.”

SPORUN VE SPORCUNUN DOSTU: BÜYÜKŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Spor Organizasyon Şube Müdürü Mustafa Artunç, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde Türk sporuna katkılarımız devam edecektir” dedi.

Kariyerinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan eski milli halterci Halil Mutlu, spora ve sporcuya vermiş olduğu katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

“Halter Antrenörlüğü kariyerinde ilerlemek isteyen arkadaşlarımı ziyaret ettim ve tecrübelerimi kendilerine anlattım. Atatürk Spor Salonu’nu halterci arkadaşlarımıza tahsis eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

Halter antrenörlüğü kariyerini yükseltmek için Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Kıdemli Antrenörlük kursuna katılan antrenörler de düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

-Sunay Bulut (Bursa Bölge Antrenörü): “Hocalarımız bizlerle yakından ilgilendi çok faydalı bir kurs oldu.”

-Ayşegül Çoban: “Kursta uygulamalı eğitimler çok faydalı geçti, hocalarımız bizlere çok yardımcı oldu. Atatürk Spor Salonu’nu bizlere tahsis eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Sibel İlgün: “Rize’den Ankara’ya geldim. Atatürk Spor Salonu’nu tahsis eden Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Mustafa Kavukçuoğlu: “Ankara Büyükşehir Belediyesi Halter antrenörüyüm. Sporcularımıza daha iyi eğitim verebilmek için antrenörler olarak kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Bizlere böyle bir imkanı sunan Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”