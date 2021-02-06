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  4. 06 Şubat 2021 09:57

Mansur Yavaş'tan YKS müjdesi! O ücretleri belediye karşılayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız” dedi.

Mansur Yavaş'tan YKS müjdesi! O ücretleri belediye karşılayacak
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Yavaş’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının yks2021 ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.”

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