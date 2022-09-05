Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer: ''Zabıta aslında belediyeyi, hatta beni temsil eder''

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Teşkilatı, ‘1-7 Eylül Zabıta Haftası’ dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Zabıta Haftası’nın 196. yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Seçer, zabıta memurunun örnek insan olması gerektiği vurgusunu yaparak, “Neticede halk, karşısında zabıtadan öte Belediye’yi görür. O zabıtanın tavrı, davranışı aslında Belediye’yi ifade eder, Belediye’yi temsil eder, hatta beni temsil eder” dedi.

Başkan Seçer: “Zabıta Teşkilatı’nın 2 asırlık bir geçmişi var”

Gerçekleştirilen ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve şube müdürleri yer aldı. Başkan Seçer Zabıta Haftası’nı kutlayarak, “Zabıta Teşkilatı’nın 2 asırlık bir geçmişi var. Bu sürede önemli kazanımlar elde edinmiş bir kurum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı 16 bin kilometrekareyi kapsayan oldukça geniş bir coğrafya. Dolayısıyla, zabıtamızın görev dağılımı da geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Hallerden çevre sağlığına, kentin düzeninden huzuruna kadar birçok konuda sizlere önemli görevler düşüyor” dedi.

“Zabıtanın tavrı beni temsil eder”

Zabıta memurunun örnek insan olması gerektiğinin vurgusunu yapan Başkan Seçer, “Zabıta memurunun toplum içinde; insanlara gülen, onları anlayan, hoşgörülü davranan, yardımsever, nezaketli, asaletli bir yapıya sahip olması lazım. Neticede halk, karşısında zabıtadan öte Belediye’yi görür. O zabıtanın tavrı, davranışı aslında Belediye’yi ifade eder, Belediye’yi temsil eder, hatta beni temsil eder. Kaba bir davranış, ben yapmışım gibi vatandaşı üzerken; güzel bir davranış, yine ben yapmışım gibi onu mutlu eder” diye konuştu.

Vatandaşa iyi davranmanın ve hizmetin bu anlayışla birlikte yapılmasının öneminden bahseden Başkan Seçer, “Vatandaşın hizmet almasının önünde, öncelikle vatandaşa iyi davranmak yatar. Hizmetin bu bilinçle yapılması gerektiğini düşünüyorum. İl düzeyinde toplamda 241 zabıtamız var. Biz de idare olarak hem uyguladığımız personel rejimiyle, hem de sizlere destek olacak lojistik enstrümanlarla, modern bir toplumda olması gerekeni yapmak için gayret sarf ediyoruz. O yüzden de sizlerin görevinizi doğru, zamanında ve etkin bir şekilde yapmanız için, makul olan her ihtiyacınızı karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tuğluoğlu: “İdareden aldığımız destek, motivasyonumuzu arttırıyor”

Zabıta’nın tanımını yaparak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu, “Zabıta; beldenin düzenini ve esenliğini sağlayan, belde halkının sağlık ve huzurunu koruyan, Belediye organlarının aldığı kararları, emir ve yasakları uygulayan, kanunların veya yönetmeliklerin verdiği diğer görevleri yerine getiren, 7/24 esasına göre görev yapan kolluk kuvvetidir. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı ve bütün vatandaşlara eşit mesafede görevimizi yerine getiriyoruz. Görevimizi yaparken de sizden aldığımız her anlamdaki destek, arkadaşlarımızın görevlerine de yansıyor. Moral kazanıyor, motive oluyor ve işlerini sahipleniyorlar. Arkadaşlarımızın halkla olan diyaloglarında, halkla ilişkiler veya diğer hitabet kısmında dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili olarak da hizmet içi eğitimlerini tamamladık” ifadelerine yer verdi.