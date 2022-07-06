Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: ''Türkiye'de her 4 insandan 1'i tarımdan geçiniyor''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (AKİB) ev sahipliğinde düzenlenen ‘2021 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve protokol üyeleri tarafından en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edildi. Seçer, “Sektöre yabancı bir insan değilim. Hatta doğduğumdan beri sektörün içinde olan bir insanım” dedi. Yaş sebze ve meyve ihracatının öneminden söz eden Seçer, “Türkiye'de ihracat önemli. İhracat yapmadığınız noktada, enerji kaynaklı dış ticaret açığınız bugün 50 milyar dolarsa, ihracatınız düştükçe bu rakam daha da artar. Yani dışa daha bağımlı hale gelirsiniz. Türkiye'de her 4 insandan 1’i direkt ya da dolaylı olarak tarımdan geçiniyor. Bu açıdan sizler önemlisiniz” diye konuştu.

Narenciye, sebze ve meyve bölgesi olarak anılan bölgede ihracatçılara çok ihtiyaç olduğundan bahseden Seçer, “Üretici ile dış pazar arasında önemli bir köprüsünüz” ifadelerini kullandı. İş birliğine açık olduklarını da ifade eden Seçer, “Yaşadığınız kronik sorunlar ya da dönemsel sorunlarda her zaman belediye başkanınız olarak benimle ya da belediyemiz ile temas kurabilirsiniz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (AKİB) ev sahipliğinde düzenlenen ‘2021 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı. Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edildi. Başkan Seçer, yaş sebze ve meyve ihracatının öneminden söz ederek, “Üretici ile dış pazar arasında önemli bir köprüsünüz” dedi.

Seçer: “Sektöre yabancı bir insan değilim”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği Mersin Salonu’nda düzenlenen Ödül Töreni’ne Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, oda ve birlik başkanları ile iş insanları katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşmasında, “Sektöre yabancı bir insan değilim. Hatta doğduğumdan beri sektörün içinde olan bir insanım. Babamdan, hatta büyükbabamdan evimizin rızkını çıkarttığımız bir sektördü. Biz de çocukluk yıllarından beri çalıştık. Bu mesleğin içerisinde, ailemizin geleceğini sağladık. Tabi ki onlarca yıl önce Türkiye koşulları ve dünya konjonktüründen bugünlere çok farklı gelişmeler yaşandı. Sektör de o açıdan sürekli kendini yenilemesi ve güncellemesi gereken bir sektör” dedi.

“Bu ülkede her 4 insandan 1’i tarımdan geçiniyor”

Yaş sebze ve meyve ihracatının öneminden söz eden Başkan Seçer, “Yaş sebze, meyve ihracatı önemli. Türkiye'de ihracat önemli. İhracat yapmadığınız noktada enerji kaynaklı dış ticaret açığınız bugün 50 milyar dolarsa, ihracatınız düştükçe bu rakam daha da artar. Yani dışa daha bağımlı hale gelirsiniz. Belki yaş sebze, meyve ihracatı ya da toplam Türkiye cirosundaki nispi oranı düşük gibi görünse de, örneğin tarımın şu anda sanıyorum global olarak %6 civarında gayri safi milli hasılada payı var. Ferhat Başkan güzel söyledi; gerçi O stratejik olarak değerlendirdi, ama bunun bir de sosyal yönü var. Sosyal, stratejik, bu kadar yoğun emek verilen bir sektör tarım. Narenciye, sebze, meyve. 55 milyon ton üretim, yoğun bir emekle yapılıyor. Bu ülkede her 4 insandan 1’i direkt ya da dolaylı olarak tarımdan geçiniyor. Bu açıdan sizler önemlisiniz” diye konuştu.

“Üretici ile dış pazar arasında önemli bir köprüsünüz”

Rakamlara boğulmaya gerek olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Sonuç itibarıyla tarım bölgesi olarak anılan bölgemde, narenciye, sebze, meyve bölgesi olarak anılan bölgemde, size çok ihtiyacımız var. Üretici ile dış pazar arasında önemli bir köprüsünüz. 55 milyon ton üretimin sadece Türkiye'de tüketilmesini düşünemeyiz. Bunun mutlaka ihraç edilmesi de lazım. İşte 2 milyon ton narenciye ihracatı var, ama 5 milyon ton da üretim var. İhracatın sıkıntıya uğradığı dönemlerde üretici perişan olur. Mutlaka bunun dış pazara açılması lazım. Ben belediye başkanıyım. İhracat kapılarında yaşanan zorlukları ya da uluslararası ilişkilerde siyasetle başlayan, ekonomiye kadar yansıyan ilişkileri düzeltmek elbette ki benim görev alanım değil, merkezi hükümetin görev alanıdır. Ama şunu belirtmek isterim ki; özellikle yeni dünya düzeninde, hani az önce dedim ya, ‘kendimizi güncellememiz gerekiyor.’ Eğer ki biz, ekonomik açıdan ya da sosyo-kültürel açıdan gelişmiş ülkelerle yarışacak durumda gayret sarf etmezsek, bizim başarılı olma şansımız yok” ifadelerini kullandı.

Yeşil mutabakat kavramını dile getiren Başkan Seçer şöyle devam etti:

“Green City Projesi kapsamında Belediye’ye otobüs aldık. Krediyi verecek olan IBRD, ‘Ben çevre dostu yatırımlara destek veririm, CNG isterim’ diyor. Örneğin araçlarda ‘bisiklet aparatı olsun’ diyor. Şimdi sizden yaş sebze, meyve isteyen de acaba bu ürün yetiştirilirken hangi ilaç kullanılıyor ya da üretimdeki enerjinin hangi kaynaktan, yenilenebilir enerji kaynağından mı, yoksa fosil yakıtlardan mı elde ediliyor, bütün bunlara önem veriyor artık. Ya da kullanılan ambalajın insan sağlığı açısından ne derece tehlike içerdiği gibi birçok konuda size sual soruyor ya da kriter koyuyor, şart koyuyor. Eğer biz onların taleplerine cevap veremediğimiz noktada sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar, ki ben biliyorum ihracatçı, üretici bu insanlar 24 saat çalışır. Riskli bir alandır. Çok emek verilen bir alandır, ama hiçbir faydasını göremeyiz diye düşünüyorum.”

“Yaşadığınız kronik ya da dönemsel sorunlarda her zaman belediyemiz ile temas kurabilirsiniz”

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının, yaşadıkları kronik ya da dönemsel sorunlar hakkında, her zaman kendileri ile temas kurabileceklerini söyleyen Başkan Seçer, “Tarladan ve bahçeden ürün hasat edildiği zaman bozulmuş, çürümüş, problemli atıklar orada bırakılıyor ve onlar dereye atılıyor ya da sizin paketleme tesislerinde çöp olarak tabir edeyim, atık olarak tabir edeyim. Bu atıklar düzenli bir şekilde depolanmadığı için, bizim tarafımıza ulaştırılmadığı için ya da bilinçsizce her vatandaş, her çiftçi önüne gelen boş noktaya bunu boca ettiği zaman biz sinekle mücadelede zorlanıyoruz, ama asıl zararı yine kendisi görüyor. Müthiş bir konukçu görevi görüyor. Her türlü haşere orada üreme imkanı buluyor. Bu konuda sizin de katkılarınızı bekleriz. İş birliğine açığız. Hangi konu olursa olsun, özellikle paketleme tesislerinde yaşanabilecek sorunlar, belki tabi ki basit gibi gelebilir ama bir paketleme tesisinin yolu bile sorun olabiliyor. Ben zaman zaman bunlarla karşılaşıyorum. Yurt dışından ya da yurt içinden misafirleriniz geliyor. Bu noktalarda yaşadığınız kronik sorunlar ya da dönemsel sorunlarda her zaman belediye başkanınız olarak benimle ya da belediyemiz ile temas kurabilirsiniz. Burada rakamsal olarak mutlaka bir tasnif yapılmış, ancak bu önemli değil. Önemli olan işi nasıl yaptığınız, Türkiye’yi yurtdışında nasıl temsil ettiğimiz. Bu işleri alnımızın akıyla, dürüst ve doğru bir şekilde yapabiliyorsak, ülkemize kötü bir imaj yaratmadan yapıyorsak, ki bu sektörde çok önemli. Kalıntı örneğinde olduğu gibi. Benim için ödülü hak eden o üreticilerdir ya da o ihracatçılardır. Hepinize başarılar diliyorum, çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Gürüz: “İhracat tutarımızın %95 oranında yerli üretim olması çok önemlidir”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz de, yaş olması nedeniyle sektörün çok ciddi riskler taşıdığından ve üretimden nihai tüketiciye teslime kadar çok sıkı takip ile titizlik gerektiğinden söz ederek, “2021 yılında Türkiye yaş meyve sebze ihracatı 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir, bunun 1,3 milyar dolarını Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri gerçekleştirmiştir. Gerek bölgemizde gerekse de ülkemizde özellikle vasıfsız işçilik noktasında yaş meyve sebze sektörü; ilaçlamasından budamasına, hasadından paketlenmesine milyonlarca insana istihdam sağlayan stratejik bir sektördür” dedi. Gürüz ayrıca, “Değerli Vahap Seçer Başkanıma da hem ziraat mühendisi, hem üretici, hem de şehrimizin Belediye Başkanı olarak, sektörümüze katkılarından dolayı, sorunlarımızın çözümündeki desteklerinden ve gayretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

En fazla ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edildi

Konuşmaların ardından Onur Ödülleri ile en fazla ihracat yapan ilk 30 firmaya Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz tarafından da Başkan Seçer’e hediye takdimi yapıldı.