Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den eşit hizmet anlayışı vurgusu

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen Dayanışma Yemeği’ne katıldı. ‘Engel Yok Birlik Var’ sloganıyla düzenlenen yemekte özel gereksinimli bireylerle bir araya gelen Seçer, “Bizim özel durumumuz, etnik yapımız, mezhebimiz, meşrebimiz eşit yurttaş olmamızı engelleyen unsurlar değildir. Biz bunu reddederiz. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz” dedi.

Eşit hizmet anlayışı vurgusu yapan Seçer, “Biz 2021 yılında 1427 özel bireyimize 15 bin 524 hizmet; 2022 yılında ilk 5 ayda da yine 1154 özel bireyimize 6 bin 602 hizmet vermişiz” dedi. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için uygulamaya konulan hizmetleri tek tek anlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen Dayanışma Yemeği’ne katıldı. ‘Engel Yok Birlik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen yemekte özel gereksinimli bireylerle bir araya gelen Başkan Seçer, “Hepimiz biriz, beraberiz” dedi. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için uygulamaya konulan hizmetleri tek tek anlattı.

“Bizim özel durumumuz, eşit yurttaş olmamızı engelleyen unsurlar değildir”

Suphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen yemeğe Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, Mersin’de faaliyet gösteren engelli derneklerinin şube başkanları, temsilcileri, üyeleri, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezleri ve çok sayıda özel gereksinimli birey katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer ilk olarak ‘Engelsiz Yaşam Merkezi El Sanatları Sergisi’ni gezdikten sonra yemeğe geçti ve özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Başkan Seçer, beraber olmanın, birlikte dertleri ve sevinçleri paylaşmanın insan olarak en büyük gereksinim olduğundan söz ederek, “Burada çok özel insanlar var, özel yurttaşlarımız var. Bizim özel durumumuz, bizim etnik yapımız, bizim mezhebimiz, meşrebimiz eşit yurttaş olmamızı engelleyen unsurlar değildir. Biz bunu reddederiz. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz” dedi.

“Hizmet götürürken ayrımcılık asla bizim aklımıza gelmez”

Göreve geldikleri günden bu yana hizmetlerinde hiçbir konuda ayrımcılık yapmadıklarını belirten Başkan Seçer, sağlık alanında özel bireylere ayrı ayrı hizmet veren 2 ayrı daireyi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında bir araya getirdiklerini anlattı. Başkan Seçer, “3 yıl süre zarfında, sorumluluğum altındaki Mersinli hemşehrilerime hizmet götürürken asla bir ayrımcılık bizim aklımıza gelmedi. Konuşmalarımızda, yaptığımız hizmetlerde insanların dinini, milliyetini, mezhebini istismar etmedik. Ne dini inançlarına, maneviyatlarına dokunduk, onları bir siyasi bezirgan gibi kullandık ne de milliyetleri üzerinden siyaset yapıp siyaset bezirganlığı yaptık. 3 yılımız böyle geçti. Biz bunu kendimizi zorlayarak yapmıyoruz. Kafamızda, dünyamızda, yaşamımızda, dünya görüşümüzde, ideolojimizde ve kalbimizde olan bu” diye konuştu.

Başkan Seçer’den eşit hizmet anlayışı vurgusu

Özel birey sayısına bakıldığı zaman veri tabanı oluşturma konusunda bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Bu belediyenin sorunu değil, bu genel anlamda, makro anlamda bu politikaları yürüten hükümet nezdindeki ilgili kurumların, bakanlıkların bir sorunu mu diyelim ya da yetersiz kaldığı bir alan mı diyelim. Ancak biz Mersin'de bir veri tabanı oluşturmuşuz. 32 bin 557 kişi kayıtlı. Oysa biz biliyoruz ki Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel birey sayısı 200 binlerin üzerinde” dedi. Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri’ne verdikleri önemden de söz eden Seçer, 13 ilçede bu hizmetin verildiğini, hizmetleri yaparken oy kaygısı gütmediklerinin de altını çizdi. Seçer, “Burada mesele şu; eğitimde fırsat eşitliği, sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği, vatandaşlara eşit muamele. Partisini gözetmeksizin, bölgesine, verdiği oyun rengine bakmazsın hizmet anlayışı” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında 1427 özel bireyimize 15 bin 524 hizmet vermişiz”

Başkan Seçer, sayısal bazı verileri de paylaşarak, “Biz 2021 yılında 1427 özel bireyimize 15 bin 524 hizmet; 2022 yılında ilk 5 ayda da yine 1154 özel bireyimize 6 bin 602 hizmet vermişiz. Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti. Aynı zamanda da transfer aracı hizmetlerimizden 15 bin 202 talep üzerine yararlanma gerçekleşmiş. Yine medikal malzeme desteğimiz bu bireylerimiz için son derece önemli. Tekerlekli sandalye, işitme cihazı, koltuk değneği, hasta yatağı gibi 740 adet medikal malzeme desteği sağladık. Bugüne kadar 120 adet akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bunun üzerine bir 60 adet daha akülü sandalye dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi. Toroslar’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’ni çok daha efektif ve işler hale getirmek için çaba sarf ettiklerine de değinen Başkan Seçer, her metrekareyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Seçer, Mola Evleri hakkında konuştu: “13 ilçemizde yapmak için gayret ediyoruz”

Mola Evleri’nin öneminden de söz eden Başkan Seçer, Toroslar ve Tarsus’ta Mola Evleri’nin olduğunu söyledi. Seçer, “Kültür Park'ta bir Mola Evi Projemiz var. Zaten biz oraya Mersin İdmanyurdu ile Hilton arasına bir düzenleme projesi yaptık. İmza engeline takıldık. Orada bir Mola Evi yapılacak. Erdemli’de çok talep var, arkadaşlar yer arayışı içerisinde, bir Mola Evi de oraya düşünüyoruz. 13 ilçemizde Mola Evi yapmak için gayretlerimiz var” dedi.

Duyu Bütünleme Hizmetinin de çok önemli olduğunu ve bu hizmeti ücretsiz sunduklarını kaydeden Seçer, bu hizmetin Sağlıklı Kentler Birliği'nin en iyi uygulama yarışmasında birincilik ödülü aldığından söz etti. Seçer, Duyu Bütünleme konusunda toplam 1682 seans hizmet verildiğini söyledi. Akülü şarj istasyonlarının da her geçen gün sayısını artırdıklarından söz eden Seçer, şu anda 10 adet akülü şarj istasyonlarının bulunduğunu anlattı.

Yenişehir’deki Engelsiz Yaşam Parkı hakkında da detaylı bilgiler veren Başkan Seçer, “Orayı 2 Haziran 2021’de açtık. 4 bin 250 metrekare orası. İçinde 2 adet bocce sahası, çocuk oyun parkı, üstü kapalı yüzme havuzu, fitness, dans salonu, survivor parkuru var. Bir hayli müştemilatı geniş bir alan. Bizim oradan toplamda 500 öğrenci dönüşümlü olarak faydalanıyor. Orada sportif faaliyetler yapılıyor. Gelişimsel oyun terapisi; bu da çok önemli, engelli çocuklar ile engelsiz çocuklar bir arada kaynaştırma eğitimi şeklinde eğitim alıyorlar. Bu da bir eğitim yöntemi. Bir psikolog, bir özel eğitim öğretmeni ve bir çocuk gelişimi görev yapıyor. Yine terapi amaçlı yüzme kurslarımız var orada. Bocce, el sanatları atölyesi, dans kursu, resim, drama kursları, özel çocuklarımız için çok önemli hizmetler. Yine ebeveynlerimiz için de orada bazı etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.

Görüntülü Destek Hattı hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Seçer, engelsiz plajlardan da söz etti. Seçer, Susanoğlu, Kızkalesi ve Yemişkumu’nda engelli rampalarının yer aldığını belirterek, bu sezon ihtiyaç duyulduğunda diğer plajlarda da taleplere göre bunları artırabileceklerinden bahsetti. Seçer, yeni aldıkları Sarı Limon otobüsler hakkında da bilgi verirken, “Bunların tamamı özel bireylerimiz için dizayn edilmiş. Otobüsün engelli rampası var. Yolcu ineceği zaman otobüs yana yatabiliyor. Son sistem. Özel bireylerimiz için dizayn edilmiş, engelli butonu olan, sesli uyarı sistemi olan toplu taşıma araçlarımız” dedi.

Açtıkları üst geçitlerde mutlaka özel bireyler için asansör yaptıklarını ifade eden Seçer, bazı eski üst geçitlerde de ihtiyaç duyulan yerlerde ek olarak asansör yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu Tarsus’ta düzenlenen Kleopatra Bisiklet Festivali’ne de değinen Başkan Seçer, iki özel gereksinimli birey Zehra Aslanlı ve Umutcan Kurt’un da festivalde bisiklet sürdüğünü anlattı. Başkan Seçer, “Umutcan bizim Zabıta Dairemizde de çalışan bir arkadaşımız. Özel bir bireyimiz. Zehra Aslanlı, bir başka şehirde yaşayan bir kardeşimiz. Onunla bir şekilde temas kuruyorlar, Zehra Hanım geliyor, Tarsus’ta beraber çift oturaklı bisikletle bisiklet turuna katılıyorlar. Buradan da Tarsus'a bisikletle gittiler. Demek ki engel yokmuş. Birbirimize insan olarak, Allah'ın yarattığı bir canlı olarak baktığımız sürece, hiçbirimizin bir engeli olmaz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu memleketin onurlu, şerefli, asli unsurlarıyız, vatandaşlarıyız. Kanunlar karşısında eşitiz” dedi.

“Mersinimde yaşayan tüm yurttaşlarımızın Belediye Başkanıyım”

Engelliler Haftası boyunca çok sayıda etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Seçer, özel bireyleri bu etkinliklere davet etti. Başkan Seçer, “Bu kent, bu şehir, bu ülke hepimizin. Mersinimde yaşayan tüm yurttaşlarımızın Belediye Başkanıyım. Defterimizde, kitabımızda ayrımcılığı biz kökünden kazımışız, o deftere, kitaba girmemek üzere. Onun için hep beraber, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu güzel ülkede onurla, şerefle yaşayacağız. Ben eminim gelecek günler ülkem adına bugünlerden çok daha güzel olacak. Buna kalbimle inanıyorum. Onun için, sizler için gece gündüz demeden çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.