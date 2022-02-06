Mersin Büyükşehir Belediyesi, limon üreticisine nefes oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in Mersin’deki limon üreticilerine destek çağrısı sonrası İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile iş birliği yaptı. Erdemlili limon üreticilerinden 100 tonluk limon alımı yapan Mersin Büyükşehir, girdi maliyetlerinin artması ve limon fiyatlarının maliyetin altında kalmasıyla zor durumda kalan üreticilere nefes oldu. Limonlar tarladan vatandaşın sofrasına 4 partilik sevkiyatlarla ulaştırılmak üzere yola çıkmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullar altındaki üreticilerin ayakta kalması için desteklerini sürdürüyor. Kısa süre önce Erdemli’de limon üreticileriyle buluşan Başkan Seçer, üreticiye destek için çağrıda bulunmuştu. 100 ton limonu direkt üreticiden satın alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile iş birliği yaptı. Mersin Büyükşehir’in satın aldığı limonlar dalında kalmadı, 4 büyükşehirdeki vatandaşlara “Limonlar Mersin’den, dayanışma halkın belediyelerinden” etiketiyle 4 partilik sevkiyatlarla ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Limon üreticilerinin yüzünü bir kez dada güldüren iş birliği

Göreve geldiği günden bu yana üreticilerin yanında olan Başkan Seçer, limonun başkenti Erdemli’ye yaptığı ziyarette maliyetlerin artması ve limonun değerinde alıcı bulamaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekmişti. Başkan Seçer, “Limonun önemli bir kısmı bu yıl hasat edilemedi, yani limon dalında kaldı. Maliyetler de geçtiğimiz yıldan bu yana çok yükseldi. Ürün fiyatları da dalında 1.8 TL ile 2.2 TL arasında. Maliyetler fiyatların çok üzerinde. Üretici zarar ediyor, üretici sıkıntılı bir durumda. Üretici S.O.S. veriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Seçer’in çağrısı sonrası İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile iş birliği gerçekleştirildi. Başkan Seçer’in çağrısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek vereceklerini açıklamıştı. 4 Büyükşehir Belediye Başkanı da işbirliğinin önemine dikkat çekerek, bu sayede hem üreticileri hem de ihtiyaç sahibi vatandaşları destekleyeceklerini vurgulamıştı.

Tarladan sofraya ulaşacak limonlar yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmayla limonlar 4 partilik sevkiyatlarla büyükşehirlere ulaştırılmaya başlandı. Mersin Büyükşehir’in üreticiye nefes olan 100 tonluk limon alımının 25’er tonu İstanbul ve Ankara’ya, 20’şer tonu ise Tekirdağ ve Eskişehir’e gönderiliyor. Şifa kaynağı limonlar, ulaştırılan şehirlerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Sağlanan işbirliğiyle dalında kalmayan limonlar, vatandaşların sofrasına tat katacak. 10 ton limon da Mersin’de Mut ilçesi gibi limon üretiminin olmadığı ilçelerde vatandaşlara ulaştırılacak.

“Hiçbir aracı kullanmadan limon yetiştiricilerimiz son tüketiciye ulaşmış olacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir’in 100 ton limon alımının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

“Limonun başkenti Erdemli’de Başkanımızın ziyaretleri esnasında üreticilerin en büyük sorunu artan girdi maliyetleriydi. Tüccarların vermiş olduğu fiyatlar maalesef maliyetlerin altında kalıyordu. Üretici bundan dertli, aynı zamanda da limon dalındaydı. Başkan Bey buna kayıtsız kalmadı. Limon üretiminin olmadığı diğer Büyükşehir Belediyeleriyle temas kurarak; Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Tekirdağ Belediyelerine bugün üreticilerden almış olduğumuz 100 ton limonu oradaki tüketicilerle buluşturuyoruz. Böylelikle hiçbir aracı kullanmadan limon yetiştiricilerimiz son tüketiciye ulaşmış olacaklar. Erdemli’den almış olduğumuz limonların 25 tonu İstanbul, 25 tonu Ankara, 20 tonu Eskişehir ve 20 tonu Tekirdağ’a gidecek. Kalan 10 tonunu da Mersin’de limon yetişmeyen ilçelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.”

“Limonlarımız dalda kalmadı, halkımıza dağıtılacak”

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden yararlanan 30 yıllık limon üreticisi Selahaddin Çöyük de “Limonda bu seneki sıkıntılardan dolayı çiftçinin hepsi perişan. Kimya, ilaç, üretim maliyetleri hep arttı. Ondan dolayı üreticiler hep sıkıntıda. Onun için Büyükşehir Belediyemiz de böyle bir şey başlattığı için ona da çok teşekkür ederiz. Limonlarımız dalda kalmadı, halkımıza dağıtılacak” dedi.