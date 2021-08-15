Mersin Büyükşehir’in Kariyer Merkezi’ne 20 bin kişi kaydoldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği projelerle iş arayan, öğrenci ve işverenlerin çözüm ortağı olurken, iş gücü piyasasının taraflarıyla kurduğu çok yönlü iş birliği ile de Mersin’i geleceğe hazırlıyor.

2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan Kariyer Merkezi’ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuru yaptı.

Kayıtlı olan adaylara yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri kapsamında 11 bin 500 adaya bilgilendirme yapılırken, gerçekleştirilen rehberlik hizmetleri çerçevesinde ise 2 bin 100 kişi işe başladığını beyan etti.

MERSİN/ (FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelir gelmez kurduğu Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasının taraflarına yönelik rehberlik hizmetlerini sürdürüyor. Ücretsiz özgeçmiş oluşturma, mülakat teknikleri, iş arama becerileri, sektörel bilgilendirme hizmetleri gibi birçok konuda iş arayanlara ve öğrencilere destek sunmaya devam eden Kariyer Merkezi, kurumsallaşma, dijitalleşme, insan kaynakları uygulamaları gibi konularda da işverenlere rol model çalışmalar yapıyor.

2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan ve yaşanan pandemi sürecine rağmen Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi’ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulundu. Kayıtlı olan adaylara yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri kapsamında 11 bin 500 adaya bilgilendirme yapıldı. Rehberlik hizmeti kapsamında ise 2 bin 100 kişi işe başladığını beyan etti.

İş arayanlara farklı alanlarda birçok destek sunuluyor

İş arayanlara ücretsiz özgeçmiş oluşturan, adayları ilanlar konusunda bilgilendirip İŞKUR’a yönlendiren Kariyer Merkezi, bunun yanı sıra CV oluşturma, mülakat teknikleri, iş arama becerileri gibi konularda da adaylara eğitimler veriyor. Kariyer Merkezi’nin iş arama becerisini artıracak eğitimler verdiği aday sayısı bugüne kadar 586’ya ulaştı. Merkez, pandemi sürecine rağmen 50 meslekte gerçekleştirdiği 77 mülakat simülasyonunda 886 adaya mülakat deneyimi kazandırdı.

İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Projesi ile 15 organizasyona imza atıldı

Merkez, kurulduğu günden bu yana üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve odalarla iş birliği sağladı ve kentteki iş gücü piyasasına öncülük etti. Bu kapsamda Kariyer Merkezi, 36 kurum ve kuruluşun ortaklığıyla kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu iş birliği ile üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunacak projeleri hayata geçiriyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde 800 kişi ağırlandı

Pandemi sürecinin iş gücüne etkilerini ve yarattığı dönüşümü de dikkate alan Kariyer Merkezi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Bu zirvede 2 günde 800 kişi ağırlayan Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm konusunda farkındalık yarattı.

Dijital Liderler Mersin’de Projesi 2021’de de devam ediyor

Dijital Liderler Mersin’de Projesi ise 2020 yılına damga vuran projeler arasında yer aldı. 2021’de de devam eden proje kapsamında gerçekleştirilen 15 programa yaklaşık 1000 kişi katıldı. Ulusal ve uluslararası firmaların da içerisinde olduğu projeye Prof. Dr. Emre Alkin, Şeref Oğuz ve Aret Vartanyan gibi isimler de dâhil oldu.

Online Kariyer Günleri’nde ‘Dijital Katılım Belgesi’ verildi

Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Merkezi, 6-7 Mayıs 2021’de ‘Kariyerinde Fark Yarat’ sloganıyla Online Kariyer Günleri gerçekleştirdi. 6 oturumda 17 konuşmacıyla gerçekleştirilen organizasyona 2 bin 268 kişi katılım sağlayarak, ‘Dijital Katılım Belgesi’ almaya hak kazandı.

Kariyer Merkezi’nin projeleri hazır

Adayların mesleki eğitim alarak kariyer etkinlikleri ile desteklenmesi ve özel sektör iş yerlerine yönlendirilmesi amacıyla Kariyer Merkezi ilerleyen süreçte İŞKUR ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğini güçlendirecek protokoller imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca Eylül ayında Askıda Kariyer Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanan Kariyer Merkezi, işveren markası ödüllü sahibinden.com firması iş birliği ile mevcut çalışanları elde tutma ve potansiyel yetenekleri çekme konusunda bir çevrimiçi seminer programı da gerçekleştiriyor.

Özada: “2019 Ekim’den bu yana kayıtlı sayımız yaklaşık 20 bin”

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019’un sonunda kurulan Kariyer Merkezi’nin, iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“İşverenlere yönelik kurumsallaşma, dijitalleşme, markalaşma ve insan kaynakları uygulamaları hakkında etkinlikler düzenlemekteyiz. Kariyer Merkezi olarak işgücü piyasasını izleyen değil, yönlendiren bir merkez olarak bugüne kadar 2019 Ekim’den bu yana kayıtlı sayımız yaklaşık 20 bin. Kayıtlılarımızdan 10 bini sadece belediyede çalışmak istediklerini bizlere beyan ettiler. Bunun yanında 1700 kişi mevcut çalışmalarını sürdürürken daha iyi şartlarda iş aradıklarını beyan etti. 18 bin kişinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’den oluşan merkez ilçelerden olduğunu görüyoruz. Biz Kariyer Merkezi olarak vatandaşlarımıza yönelik rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri kapsamında 11 bin 500 kişiye dönüş sağlamışız.”

“Rehberlik hizmeti vererek istihdama katkı sunmak isteyen bir merkeziz”

Kariyer Merkezi’nin hem özel sektör hem de kamu açısından kaynak olduğunu ifade eden Özada, “Gerçekleştirdiğimiz rehberlik hizmetlerine baktığımız zaman totalde 2 bin 100 vatandaşımız bize işe yerleştiğini beyan etti. Burada Kariyer Merkezimize baktığımız zaman hem özel sektör açısından hem de kamu açısından bir kaynak olduğunu görüyoruz. Biz İŞKUR değiliz, aracılık yapma yetkimiz yok ancak rehberlik hizmeti vererek istihdama katkı sunmak isteyen bir merkeziz. Bu süreçte iş arayanların motivasyonunu yükseltecek, öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek ve işverenlerle iş birliğini sağlayacak çalışmalara da imza atıyoruz” dedi.

“En önemli özelliklerinden birisi ücretsiz olması”

Üniversite mezunu Ahmet Kar, Kariyer Merkezi’nden aldığı rehberlik hizmeti sonrası bir kurye firmasına başvuruda bulunup işe kabul edildiğini belirterek, “Buraya başvuru yaptığımızda öncelikle burada çalışan personel gerekli ilgi alakayı bize fazlasıyla gösterdi. Öncesinde CV hazırlamanın önemini, daha sonra başvuracağımız yöntemler, bize en uygun işler, mülakat sırasında nasıl bir ilk izlenim vereceğimiz, beden dilimiz ve kendimizi nasıl daha rahat ifade edebileceğimiz hakkında bilgi verdiler. Bunların ışığında burası aracılığıyla hazırlamış olduğumuz CV’leri gerekli iş yerlerine ön müracaat olarak verdik. CV’nin kalitesi nedeniyle birkaç iş başvurusundan olumlu yanıt aldık ve şu anda bulunduğum kurye firmasında ikinci mülakattan sonra iş başvurum olumlu sonuçlandı ve işe başlamış bulunuyorum. Bu birimin en önemli özelliklerinden birisi herkese ücretsiz bir hizmet veriyor olması. Bundan dolayı öncelikle Başkanımız Vahap Seçer’e ve Kariyer Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu birimden de herkesin yararlanmasını tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

“Özgüvenim gelişti”

Liseden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu Dilan Gangal, bir süre okul öncesi öğretmenliği yaptığını ancak pandemi ile birlikte iş yerinin kapandığını belirterek, “Kariyer Merkezi’nde rehberlik hizmeti aldım. Özgeçmiş oluşturmam konusunda bilgi edindim, mülakat sırasında nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Öncelikle kendimi ifade etmeyi öğrendim. Bu konuda eksikmişim. Bunu daha iyi öğrendim. Özgüvenim gelişti” diye konuştu.

Şu anda bir restoranda karşılama hostesi olarak çalışan Gangal, “Aldığım rehberlik hizmeti sayesinde şu an bir iş sahibiyim. Bir restoranda çalışıyorum. Karşılama hostesiyim. İşimden çok memnunum. Kariyer Merkezi’nin bana sunduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Doğru işi bulma konusunda çok yardımcı oldular”

Pandemi sürecinde işsiz kalan ve Kariyer Merkezi’nden aldığı rehberlik hizmeti sayesinde motokurye olarak bir firmada iş bulduğunu ifade eden Ahmet Yılmaz Erdoğan ise “Kariyer Merkezi’nden danışmanlık hizmeti almış olan bir dostum belediyemizin böyle bir hizmeti olduğu ve bu hizmetin ücretsiz olduğu konusunda beni bilgilendirdi. Ben de bu şekilde Kariyer Merkezi’ne geldim. Verdikleri hizmet çok başarılı ve yeterli. Doğru işi bulma konusunda çok yardımcı oldular. Burada aldığım bilgiler doğrultusunda kendimi çok daha iyi ifade ettim. Bu konuda yetenekli olduğumu fark ettim. İşverenimin de iyi bir işveren olduğunu anladığım için şu an çalıştığım firmaya başvurdum” diye konuştu.

“Bize kapılarını açtılar, yardımcı oldular”

İstanbul Merkezli Scotty Türkiye firmasının Mersin’deki saha sorumlusu Şener Koç, pandemi sürecinde kuryelerin yoğun olarak kullanılması nedeniyle Mersin’deki Kariyer Merkezi’nden bir rehberlik desteği talep ettiklerini aktardı. Koç, “Mersin'in demografik yapısına uygun personel ve bölge seçimi konusunda kendileri bu konuda bize kapılarını açtılar, yardımcı oldular her konuda. Hem işe alım sürecinde mülakatları burada yapmamıza izin verdiler. Kendileri de destek oldular. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’ni şirketimizin hem oryantasyon eğitimini hem de ürün eğitimini almamız için kullanmamıza izin verdiler. Bize destek oldukları için hem Kariyer Merkezi’ne hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey’e çok teşekkür