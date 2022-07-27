  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mersin Büyükşehir'in yol yapım ekipleri Cengiz Topel Caddesi'ni yeni görünüme kavuşturuyor

Mersin Büyükşehir'in yol yapım ekipleri Cengiz Topel Caddesi'ni yeni görünüme kavuşturuyor

Mersin Büyükşehir'in yol yapım ekipleri Cengiz Topel Caddesi'ni yeni görünüme kavuşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için aralıksız olarak sürdürüyor. Daha önce değişik yerlerde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi oldu.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak 850 metre uzunluğundaki yolun kuzey şeridinde bozuk zemini freze makinesi ile kazıyan Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekipleri, ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu, toplamda 1700 metre uzunluğundaki kısımda çalışma yapmayı planlayan ekipler, 2 freze makinesi, 2 finişer, 2 silindir, 8 iş makinesi ve 20 kamyonla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım ekipleri asfalt serim çalışmalarının yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede de yol bakım ve onarım çalışmalarına, hem planlamalar hem de vatandaş talepleri doğrultusunda devam ediyor.

Etiketler Mersin Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet'ten tepki çeken fetva: ''Fiyatları tayin eden Allah’tır!''
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu
Cinsel içerikli video beğenen Ahmet Hakan fena yakalandı
Erdoğan ekonomi için yeni tarih verdi
TOGG'un fiyatı kulislerden sızdı
Cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'dan olay pozlar! Instagram'ı salladı
TL eriyor! Dolardan yeni zirve! 18 TL'ye dayandı!
Ne kedicikler kaldı ne maşallahı ne de inşallahı... Son hali şoke etti
O ilimizdeki kaçak kazıdan tarih fışkırdı
''Erdoğan'ın diploması'' davasında dikkat çeken karar