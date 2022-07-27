Mersin Büyükşehir'in yol yapım ekipleri Cengiz Topel Caddesi'ni yeni görünüme kavuşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için aralıksız olarak sürdürüyor. Daha önce değişik yerlerde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi oldu.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak 850 metre uzunluğundaki yolun kuzey şeridinde bozuk zemini freze makinesi ile kazıyan Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekipleri, ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu, toplamda 1700 metre uzunluğundaki kısımda çalışma yapmayı planlayan ekipler, 2 freze makinesi, 2 finişer, 2 silindir, 8 iş makinesi ve 20 kamyonla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım ekipleri asfalt serim çalışmalarının yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede de yol bakım ve onarım çalışmalarına, hem planlamalar hem de vatandaş talepleri doğrultusunda devam ediyor.