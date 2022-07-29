Mersin'de kadınlar öğreniyor, öğrendikçe güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde okuryazarlık ve dikiş kursu eğitimi alan kadınlar sertifikalarını aldı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in de katılımıyla düzenlenen programda, dikiş kursunu tamamlayan kadınlara MEB onaylı ‘Triko Konfeksiyoncu’, okuryazarlık eğitimini tamamlayan kadınlara ise MEB onaylı ‘Okuryazarlık Belgesi’ni Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, kadınların kendi ayakları üzerinde durup hayatlarını idame ettirebilmeleri için farklı alanlarda çeşitli kurslar açıyor. Bu kapsamda açılan dikiş kursu ve okuryazarlık kursuna katılan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi’nden görevlendirilen öğretmenlerden eğitim aldı.

Okuma Yazma kursuna katılan 19 kadın ‘Okuryazarlık’, dikiş kursuna katılan 10 kadın ise ‘Triko Konfeksiyoncu’ belgesini almanın mutluluğunu yaşadı. Dikiş kursuna katılan kadınların diktikleri kıyafetler atölyede sergilendi.

Açıldığı günden bugüne kadar toplam 70 kadının dikiş öğrendiği kursta, 55 kadın sertifika almaya hak kazandı. Toplam 45 kadın ise okuma yazma öğrendi. Ev kadınlarının hem sosyalleşmelerine, hem de aile bütçelerine katkı sağlayan Büyükşehir’in dikiş kursu ile kadınların günlük yaşantılarında birçok konuda hayatlarını kolaylaştıracak olan okuma yazma kursu, yeni kursiyerleri ile yoluna devam ediyor.

Kadınlara iş kapısı aralandı

Dikiş kursunda kadınlar sanayi tipi dikiş makinesi ve sanayi tipi overlok makinesi ile eğitim aldı. Kadınlar, aldıkları sertifikalar sayesinde terzilik ile ilgili birçok iş kolunda ve atölyelerde çalışabilecek. Evlerinde kendilerinin ve aile üyelerinin kıyafetlerini de diktiklerini söyleyen kadınlar, sadece kumaş parasına birçok kıyafet diktiklerini belirtirken, kimi kadınlar da parça başı ücretlendirme ile kazanç elde ettiklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi bu kurslarla kadınların hayatlarına dokunup, onların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda güçlenmelerini hedefliyor.

Meral Seçer: “Sizler isteyip kendiniz başarmışsınız”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün ilk gönüllüsü Meral Seçer, okuma yazma ve dikiş kursiyerleri ile bir araya gelerek, keyifli bir sohbet yaptı. Okuma yazma öğrenen kadınları tebrik eden Seçer, bunun çocuklar için de çok önemli olduğunu ifade ederek, “Anne güçlü olursa, çocuklar daha da güçlü olur” dedi.

Seçer, dikiş kurslarında kadınların fikir alışverişinde bulunarak ürünleri çeşitlendirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bir arada olmak hoş bir ortam yaratıyor. Böylece ev ortamından da biraz ayrılmış oluyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hanım’a, Havva Hanım, Melike Hanım ve personellerine yürekten teşekkür ediyorum. Böyle bir atölyenin olması hem bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesini kolaylaştırıyor, hem de kendinizi daha güvende hissederek geliyorsunuz. Sonuçta belediyenin yeri diye çocuklarınızı rahat bırakıyorsunuz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde bir gönüllük şubesi olduğunu ve ilk üyesinin kendisi olduğunu vurgulayan Seçer, “Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Kadınlarımıza neler yapabiliriz? Onların hayata daha sıkı tutunmaları için, daha sağlam basmaları için, çocukları için neler yapılabilir noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hareket noktasında da Büyükşehir devreye giriyor, biz de çalışmalara destek veriyoruz. Ben şunu gördüm; sizler isteyip kendiniz başarmışsınız. Bunun için evin odasında bir yeri boşaltsanız bile, yapmak istedikten sonra sizlerin her şeyi yapabileceğinize kesinlikle inanıyorum” diye konuştu.

Meral Seçer, bir anket yapılacağını ve ona göre de en çok talep edilen kursun açılacağını belirtti. Seçer, ayrıca Alo 185 Teksin hizmetinin de detaylarını aktararak, birçok konudaki talebi Büyükşehir’e aktarabileceklerini ve kısa sürece cevap alabileceklerini kaydetti.

“Okuma yazma bilmeyince kör gibi geziyorsunuz”

Okuma yazma kursiyeri Nurhayat Ekinci, hedeflerine adım adım yaklaştığını ifade ederek, “Okuma yazma bilmeden tabii ki çok zor, bir yere gidemiyorsunuz, bir şey yazamıyorsunuz, bir şey okuyamıyorsunuz. Gözü kör insan gibi geziyoruz ortalıkta. Öğrenince haliyle tabii ki çok farklı oluyor. Kitap okuyabiliyoruz, mesaj yazabiliyoruz, herkesin ismini okuyabiliyoruz, gittiğimiz hiçbir yerde kaybolmuyoruz. Yani çok şey kattı bu kurs bize. Benim en büyük hedefim yazar olmaktı. Bu hedefimin peşinde gideceğim bundan sonra” dedi.

Okuma yazma kursiyeri Kevser Bingöl, okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Hayatımda çok şey değişecek. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Birçok hedefim var. İnşallah diploma alacağım. Araba kursuna katılacağım. Hiç kimseye muhtaç olmadan, birçok şeye, hedefime ulaşacağım. Okuma yazma, insan hayatında çok şey değiştirir. Faturalarımı okuyorum, yatırıyorum. Gelen aramalar, mesajlar… Tek başıma çarşıya gelebiliyorum. Önceden tek başıma çarşıya gidemiyordum. Kadın, isterse her şeyi başarır” diye konuştu.

Bir diğer okuma yazma kursiyeri 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Semiye Kamal, okuma yazma öğrenince özgüveninin arttığını ifade ederek, “Bir hastaneye, bir yere gittiğimiz zaman daha iyi oluyor, başkasına sormuyorsun. Kendin de okumayı biliyorsun ve kendini özgüvende hissediyorsun. Çocuk okula gidiyor bir şey söylüyor sana, bilmezsen duruyorsun, çocuğa da bir şey diyemiyorsun. Bunun devamını isterim yani başkaları için” dedi.

“Ücretli çanta diktim, sattım”

Dikiş kursiyeri Şehriban Durmaz, sürekli evde olduğunu, kursa başladıktan sonra kendini psikolojik olarak çok iyi hissettiğini vurgulayarak, “Benim evde 2 çocuğum var. Biri 4 yaşında, biri 8,5 yaşında, bir de yatalak kaynanam var. Sürekli evdeyim ve psikolojim mahvolmuştu artık. Eşim ‘kurs açılıyor, istersen sen de katıl’ dedi. Dikişi bilmiyorduk, iğneyi bilmiyorduk. Şimdi ücret karşılığı çanta dikiyorum. Şu an her şey çok pahalı olduğu için, öncelikle çocuklarıma ve eşime kıyafet dikiyorum. Masraftan kurtuluyoruz” dedi.

“Gelir kapısı olarak görüyorum”

Dikiş kursiyeri Emsal Koçak ise “Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslarda dikiş öğrendik. Arkadaşlarla birlikte elbise, tunik, pantolonlar dikiyoruz. Gelir kapısı olarak görüyorum. Bunun eğitimini de alıp, ileride ben de eğitmen olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Benim için hayaldi, gerçek oldu”

Dikiş kursiyeri 2 çocuk annesi Kezban Kurt ise, daha önce hiç dikiş bilmediğini ifade ederek, “Daha önce dikişle hiç alakam yoktu, iğne iplikle hiçbir dikiş yapamıyordum. Şimdi istediğim bütün ürünleri dikebiliyorum. Hayalini ettiğim elbiseyi çizip, kesip dikebiliyorum. Hocalarımız sayesinde, belediyemizin sayesinde. Benim için hayaldi gerçek oldu. Belediye başkanımıza ve bütün öğretmenlerimize, personellerine çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.