Mersin'in korkusuz kahramanları 2021'de 12 bin 864 olaya müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, 2021 yılında da her türlü arama, kurtarma ve afet olayına etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hizmet verdi. Ekipler, 2021’de 33 hizmet noktası, 588 personel ve 108 araç ile yangın, kurtarma, eğitim tatbikat ve yardımcı görevlerle birlikte 12 bin 864 olayda vatandaşların yardımına koştu.

Asli görevi can ve mal kayıplarını önlemek ile çevreyi korumak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, 2021 yılında da yardımcı görevlerle birlikte aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 2021’de her türlü arama, kurtarma ve afet olaylarına uluslararası standartların öngördüğü sürede etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hizmet verdi.

Ekipler, 2021’de toplam 12 bin 864 olaya müdahale etti

İtfaiye Dairesi ekipleri, 2021 yılı içerisinde 33 hizmet noktası, 588 personel ve 108 araç ile yangın, kurtarma, eğitim tatbikat ve yardımcı görevlerle birlikte 12 bin 864 görev ile vatandaşların hizmetinde bulunurken, toplam 4 bin 146 iş yeri ve binaya yangın yönünden uygunluk raporu ve proje onayı verdi.

Kent genelinde gece-gündüz demeden yangın, afet ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, 2021’de konut, apartman, araç ile otluk ve çalılık gibi alanlarda toplam 6 bin 694 yangına müdahale etti. Ekipler, ayrıca toplam 5 bin 696 arama kurtarma çalışmasına katıldı.

Kamu ve özel kurumlara 2021 boyunca 415 eğitim veren ve tatbikat gerçekleştiren ekipler, 66 bin 98’i öğrenci olmak üzere toplam 73 bin 934 kişiye ulaştı. Ekipler 64 baca temizleme ve 3 arazözle su taşıma gibi hizmetlerini 2021 yılında da devam ettirdi.

Orman yangınları, sel felaketleri ve minik Müslüme’nin arama çalışmalarında etkin görev alındı

İtfaiye Dairesi ekipleri ayrıca Mersin’de ve farklı illerde yaşanan orman yangınlarına da müdahale ederek, canla başla destek verdi. Ekipler, Manavgat ve Marmaris orman yangınları ile mücadeleye destek amacıyla 9 itfaiye eri, 2 itfaiye aracı ve 4 adet 25 tonluk su tankeri ile bölgede hizmet verdi. Muğla’da yaşanan orman yangınlarında da destek olan ekipler, 7 personel ve 2 itfaiye aracını bölgeye sevk etti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi tarafından 3 araç ve 3 personel de çalışmalara dahil edildi.

Ekipler, Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi ile mücadele etmek, bölgedeki diğer ekiplere ve vatandaşlara destek vermek amacıyla kent dışı görevinde de bulundu. Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde de bölgeye destek veren Büyükşehir ekipleri, 12 personel ve 6 araçla çalışmalara katıldı.

Büyükşehir ekipleri, ayrıca Gülnar ilçesinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan minik Müslüme’nin arama çalışmalarına da katıldı.