Milli mücadelenin 100. yılında Maltepe’de büyük coşku

İlçede düzenlenen bir diğer etkinlikte de saat 19.19’da bir araya gelen dansçılar, Atatürk’ün sevdiği halk oyunlarından biri olan atabarını halkla birlikte oynadı.

Maltepe Belediyesi, “Milli Mücadele”nin 100. yılını ilçe meydanında düzenlediği gösteriler ve binlerce Maltepelinin katıldığı fener alayıyla karşıladı. İlçede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilçe meydanında düzenlenen kaykay gösterisi ve basketbol, örümcek adam ve palyaço etkinlikleriyle başladı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği gösteri sonrası, saatler 21.00’ı gösterdiğinde belediye önünden ilçe meydanına doğru fener alayı başladı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri de eşlik etti. Ellerinde meşaleler, dillerinde “Onuncu Yıl”, “İzmir” ve “Hoş Gelişler Ola” marşları olan yüzlerce Maltepeli “100. Yıl Aşkla” yazılı tişörtler giyerek ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti. Sürücülerin kornolarla, bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden bayrak sallayarak eşlik ettiği yürüyüşte, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açıldı. “Gençlik Geleceğimizdir” pankartıyla birlikte yürüyen gençler de, “Her şey çok güzel olacak” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla korteje eşlik etti. Kortej meydana ulaştığında büyük bir coşku yaşanırken havai fişekler patlatıldı ve yüzlerce Maltepeli ellerinde bayrak ve Atatürk posterleriyle coşkuya ortak oldu.

“GENÇLİĞİ GÖRDÜKÇE İNANCIM ARTIYOR”

Burada bir konuşma yapan ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın selamlarını ileten Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, “1919'dan bugüne 100 yıl geçti. Ben de sizlerin bayramını yüz binlerce, milyonlarca kez kutluyorum ve inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bundan en ufak bir endişeniz olmasın. Bu gençliği, bu halkı gördükçe göğsüm kabarıyor, buna olan inancım daha da artıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve çağdaş bir devlet olması için temellerinin atıldığı büyük bir gün. Bu saydığım değerlerin korunması, kollanması ancak bir ulusun mücadele azmi ve kararlılığıyla mümkün olacaktır. Atatürk ve silah arkadaşları tümümüze emanet ettiği bu yüce değerlerin korunması hepimizin asli görevidir. Atatürk Gençliğe Hitabe’sinde özellikle bu büyük, anlamlı görevi Türk gençliğine yüklemiştir. Atatürk gençliğinin hedefi, tam bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, laiklik, devrimcilik, hürriyet gibi yüce kavramları özümsemek ve yaşatmaktır” dedi.

“ATABARI”NI OYNADILAR

“Milli Mücadele”nin 100. yılına özel olarak düzenlenen bir diğer etkinlikte de, Sandık Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve belediye işbirliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi bahçesinde saat 19.19’da bir araya gelen dansçılar ve halk hep birlikte Atatürk’ün sevdiği halk oyunlarından biri olan atabarını oynadı, horon tepti ve halay çekti. (19.05.2019)