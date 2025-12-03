Muğla Büyükşehir'in temizlik seferberliği Ula Göleti'nden başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürütülecek kapsamlı çevre temizliği seferberliğinin ilk adımını Ula Göleti’nde başlattı. 13 ilçeyi kapsayan temizlik programı kapsamında çevresel duyarlılığı artırmak, doğa alanlarının korunmasını sağlamak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Ula Göleti’nde gerçekleştirilen ilk çalışma; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Temizlik faaliyetlerinde süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi ve temizlik personelleri görev aldı.

Çevre temizliğine katılan gençlerden temizlik çağrısı

Fatma Nur Ateş: “Gezdiğim yerlerin temiz olmasını istiyorum, bu nedenle temizlik çalışmalarına katıldım. Bu doğa sadece bize ait değil; hayvanların da temiz bir ortamda yaşamaya ihtiyacı var. Bu yüzden çevremizi temiz tutalım.”

Perihan Şenol:“ Herkes çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeli. Geleceğe temiz bir doğa bırakmak için buradayım. Etkinliğe katkı sunan Ahmet Başkan’a teşekkür ederim.”

Hicran Karabıyık: “Temiz Kent Ortak Sorumluluktur”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık, kent temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı:

“Kent temizliği yalnızca belediyelerin değil; vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen ortak bir sorumluluktur. Biz de bu bilinçle sağlıklı, temiz bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bugün Ula Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde sürdüreceğimiz temizlik programının ilkini Ula’da başlattık.”

Başkan Caner: “Doğamız çok güzel, bu güzelliği hep birlikte koruyalım”

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, temizlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde çevre duyarlılığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“13 ilçemizde başlatılan çevre temizlik çalışmaları kapsamında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederim. Bugün Ula Göletimizi temizliyoruz. Çok detaylı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Doğa kendini kirletmiyor; maalesef insanlar kirletiyor. Burada zaman geçirdikten sonra atıklarını bırakıp gidiyorlar. Özellikle cam atıkları yaz aylarında yangın riskine neden oluyor. Doğamız çok güzel, bu güzelliği el birliğiyle temiz tutalım. Buraya gelen vatandaşlarımızı çevre dostu olmaya davet ediyorum. Bugün bu çalışmayı STK’larımız, üniversite öğrencilerimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz.”

Başkan Aras: “Muğla’nın her noktasında temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için birlikte hareket ediyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 ilçede başlatılan geniş kapsamlı çevre temizliği çalışmalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Muğla, doğal güzellikleriyle Türkiye’nin ve dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Bu güzellikleri korumak, yalnızca belediyelerin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde başlattığımız temizlik çalışmalarıyla hem çevresel farkındalığı artırmayı hem de gelecek kuşaklara daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent bırakmayı hedefliyoruz.

Bugün Ula Göleti’nde Ula Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gençlerimizle birlikte güçlü bir dayanışma sergiliyoruz. Kentimizin her noktasında bu çalışmaları artırarak sürdüreceğiz. Muğla’yı temiz tutmak, yaşam alanlarımızı korumak ve doğamıza sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı bu çabaya ortak olmaya davet ediyorum.”