Murat Kurum: 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’u Büyüten Kadınlar Programı’nda önemli açıklamalar yaptı.

Kadınların toplumdaki yerini ve iş dünyasındaki önemini vurgulayan Kurum, “39 gün sonra İstanbul’umuz; Gerçek Belediyecilikle tanışacak ve Kadınların İstanbul’u dönemi başlayacak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarla omuz omuza çalışacaklarını vurgulayan Kurum, konuşmasına, “Bizim dönemimizde; İstanbul’a yön veren doğrudan kadınlar olacak, sizler olacaksınız. 1 Nisan’dan itibaren; bu şehri kadınlarımızla birlikte, sizlerle yöneteceğiz.” diye devam etti. Kadın girişimcilerinin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Kurum, “İSMEK ve diğer meslek edindirme faaliyetlerimizle, 39 ilçede kadınlarımıza hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, ‘Büyükşehir yanında’ diyeceğiz.” ifadeleriyle projelerinden bahsetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarla omuz omza çalışacaklarını vurgulayan Kurum, konuşmasına, “İstanbul’un kadınlarına söz veriyoruz. Göreve geldiğimizde; kadın yönetici, işçi ve memur sayımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracağız.” diye devam etti.

İstanbul için en önemli adımın kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Kurum, 650 bin konutun dönüştürülmesine karşı olduğuna yönelik açıklama yapan mevcut İBB yönetimine de seslendi. Kurum, “Ben buradan Ekrem Bey’e soruyorum: 650 bin konutu dönüştürmeyerek, boş zamanlarında belediyecilik yaparak, İstanbul’daki deprem riskini nasıl ortadan kaldırmayı hedefliyorsunuz? İstanbul’un deprem dönüşümünü çözmek üzerine zaten 5 yılda herhangi bir irade ortaya koymadınız. Bari yapılana mâni olmayın, yapılanı engellemeyin.” dedi.





