Murat Kurum: ''Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de düzenlenen Rumeli, Balkan ve Trakya İftar Sofrası programına katıldı.

Türkiye ve Balkanlar’ın ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Kurum, “Ne zaman Balkanlar, Rumeli bir sıkıntıya düşse yüreğimiz dağlanır, içimiz yanar. Bu yüzden biz biriz, beraberiz. Balkanların, Rumeli’nin, Trakya’nın Boşnakların, Arnavutların, Kosovalıların, Pomakların kaderini bir görüyoruz, beraber görüyoruz. O yüzden diyoruz ki; acınız acımız, kederiniz kederimiz, kaderiniz kaderimizdir. İşte merhum Aliya da vefat etmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, ‘Bu topraklar Evladı Fatihandır, bu yüzden bu topraklar size emanet.’ demiştir. Evet, bu topraklar bize emanettir. Bu topraklar Türkiye’ye emanettir. Ve biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız.’’ dedi.

İstanbul’un insanıyla, değerleriyle, yaşam tarzıyla, tüm medeniyetleri, tüm dinleri bağrında huzurla yaşatan bir şehir olduğunu dile getiren Kurum, “Hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız.” şeklinde konuştu. Kurum, “Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul.’’ sözleriyle İstanbul ile ilgili hayallerinden bahsetti.

Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul’un liyakatsizliğin kurbanı olduğunu belirten Kurum, “Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür.’’ diyerek İstanbul’u asla kendi kaderine terk etmeyeceklerini vurguladı.