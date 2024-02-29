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Murat Kurum: İstanbul’da 6 yeni lojistik merkezi kuracağız

Murat Kurum: İstanbul’da 6 yeni lojistik merkezi kuracağız
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gıda Toptancıları ve Kuru Gıda Halı Yönetimi ve Esnaf Buluşması’na katıldı.

Mevcut İBB yönetiminin 5 yılda iş insanlarını ve esnafı ihmal ettiğini söyleyen Murat Kurum, “Mevcut İBB yönetimi tarafından İstanbul'un ticaretine, ekonomisine, emekçilerine karşı oluşturulan o çözümsüzlük ortamını gelsin görsünler. Bekledikleri o hizmeti alamadıklarını görecekler. Geriye dönüp baktıklarında 5 yılda İstanbul'da herhangi bir eser üretme, dediklerinin aksine buradaki esnafın huzursuzluğunu, mutsuzluğunu görecekler” dedi.

“Lokomotif şehrimiz İstanbul'umuz ekonominin öncü şehri” diyen Murat Kurum, “Bir buçuk milyon ticari üniteyi merdiven altı dediğimiz risk taşıyan sıkıntı çeken gerek esnafımızın gerek vatandaşımızın tam anlamıyla hizmetleri alamadığı bu projeleri aynı burada yapmış olduğumuz gibi örnek dönüşüm projeleriyle birlikte gerçekleştiriyor olacağız” şeklinde konuştu.

Murat Kurum: İstanbul’da 6 yeni lojistik merkezi kuracağız - Resim : 1

İstanbul’da 6 yeni lojistik merkez kurulacağını vurgulayan Murat Kurum, “Şehrin içindeki yüzde 25 ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine, şehrin kuzeyine almış olacağız. Bir taraftan trafiği rahatlatırken, diğer taraftan da vatandaşımızın, esnafımızın, bu alanda çok daha rahat iş yapmasına imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler murat kurum esnaf ibb aday buluşma istanbul
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