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Murat Kurum İstanbul'daki 10 temel projesini anlattı

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u öznesine alan 10 temel projesini anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelerek sadece İstanbul'u öznesine alan 10 temel projesini anlattı. Kurum açıklamasında “İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'a insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini belirten Kurum, “Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul’u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz.” dedi. 

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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