Murat Kurum: ''Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Kurum; hem vatandaşlarla sohbet etti hem de esnafın hizmet beklentilerini dinledi.

Murat Kurum ile esnaf ziyareti esnasında karşılaşan bir genç, Kurum’un gençlere yönelik vaatlerini sordu. Kurum, “Gençlerimize eğitim desteği vereceğiz. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İlk defa evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. Gençlerle birlikte karar alacağız ve beraber uygulayacağız. 39 ilçemizde paylaşımlı ofisler kuracağız, o paylaşımlı ofislerde gençlerimiz vereceğimiz desteklerle iş kuracak.” şeklinde projelerini sıraladı. Kurum’un vaatlerini dinleyen genç ise, “O zaman oylarımızı Murat Kurum’a verip, İstanbul’un muradını bekleyeceğiz.” dedi.

Bağcılar ziyaretinde Kurum’la sohbet eden bir esnaf, “Benim verilecek bir değil dört oyum var size. Bizim evden dört oy da size. Biz oylarımızı verirken hayata yönelik bakıyoruz. Ben çocuğuma yönelik bakıyorum.” ifadelerini kullandı. Daha sonra bir döner dükkanına giren Kurum’u, esnaf, ”İstanbul’un muradı hoş geldin.” diye karşıladı.

Kurum’un Bağcılar ziyaretine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bir vatandaş Kurum’un açıkladığı projelerine yönelik, ”Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. Çok eski binalar var. Sözünüzü tutacağınızı biliyoruz. Desteğimiz her zaman arkanızda.” dedi.