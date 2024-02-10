Murat Kurum'dan AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’a geçmiş olsun ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşürmeyecektir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece İlçe Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Olayın ardından Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye giden Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan Kurum, “Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızca hukuki süreç takip edilecektir.” dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kurum, “Emniyet birimlerimiz failleri en kısa sürede yakalayacaktır. Sorumlular, daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da kıskıvrak yakalanacak ve gereken ceza verilecektir.” şeklinde konuştu.

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Adayı Aziz Yeniay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kurum’a; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.