Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: ''Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gazze hakkındaki konuşmaları üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sultangazi Mitingi’nde yanıt verdi.

Gazze konusundaki hassasiyetlerinin birilerini rahatsız ettiğini ifade eden Kurum, “Gazze konusunda en son konuşacak olanlar İsrail’e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler bize saldırıyorlar. Bunların başını da Özgür Özel çekiyor.” dedi.

‘’Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?’’ diyerek sözlerine devam eden Kurum, ‘’Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum’un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.’’ şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı ile mevcut İBB Başkanı’nın 31 Mart’tan sonra koltuklarını kaybedeceğine vurgu yapan Kurum, ‘’Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsız oldular biliyor musunuz? Çünkü bu ‘Yetersiz Eş Genel Başkan’ seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de; ilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş Belediye Başkanı da bavullarını alıp çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu.’’ sözleri ile konuşmasını tamamladı.