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Muratpaşa Belediyespor’da yeni yönetim seçildi

Muratpaşa Belediyespor’da yeni yönetim seçildi
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Antalya’da squashtan, yağlı güreşe 600’e yakın lisanslı sporcusuyla başarıdan başarıya koşan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, olağan genel kurulunda yeni yönetimini seçti. Yeni yönetim 13 kişiden oluştu.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, seçimli olağan genel kurulunu topladı. Kulübün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Özcan Yılmaz, Emrah Erdoğdu, Murat Şimşek, Bahar Önal, Turgut Bucak, Yener Altıntaş, Mustafa Çetin, Mustafa Kemal Dolanay, Adnan Tezgel, Fatih Cayak, Ebru Akbulut, Orhan Aykaç ve Murat Emre Sarı. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu üye seçimi de yapıldı. Namık Karasu, Mümtaz Köse ve Görkem Durmaz kurula seçildi.

Voleybol, basketbol, squash, güreş, yüzme, kickboks, cimnastik ve tenis olmak üzere 9 branşta faaliyetlerini sürdüren Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün 600’e yakın lisanslı sporcusu bulunuyor. Futbolda 159 lisanslı sporcuya sahip kulüp, yerel liglerde 9 kategoride mücadele ediyor. Basketbolda ise 186 lisanslı sporcusu bulunan Muratpaşa, farklı yaş kategorilerinde 13 takımla mücadelesini sürdürüyor. Voleybolda ise 160 sporcusu bulunan squash branşında ise 40 sporcusu var. Muratpaşa’nın squashta kulübün 5 sporcusu milli takımlarda yer alırken cimnastikte 20, yüzmede 40 sporcuya sahip.

Kulüp geçen yıl Başpehlivan Orhan okuluyla ilk defa düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ni şampiyon tamamladı. Kickboksta ise Hasan Mert Kızıl’la dünya kupası ve Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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