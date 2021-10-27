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Muratpaşa’da 29 Ekim heyecanı

Muratpaşa’da 29 Ekim heyecanı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi’ni Türk ve Atatürk bayraklarıyla donattı.

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü, ikinci öğrenci konukevinin açılışıyla karşılamaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi’ni Türk ve Atatürk bayraklarıyla donattı. Caddeye bakan apartmanlar boyunca uzanan bayraklarla Tekelioğlu Caddesi kırmızı beyaz renklere büründü. Muratpaşa Belediyesi’nin ana hizmet binasına da kırmızı beyazlı bayraklar ve Atatürk posterleri asıldı.

 

Etiketler Muratpasa belediyesi
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