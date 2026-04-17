Muratpaşa'da DSİ Kanal Yolu, 20 Nisan gecesi trafiğe kapatılacak
Muratpaşa Belediyesi, yetki alanı dışında bulunan Yeşilova Mahallesi ile Güzeloluk Mahallesi arasında yer alan DSİ kanal servisi yolunda kent sakinlerinden gelen yoğun talep doğrultusunda iyileştirme çalışması gerçekleştirecek.
Yeşilova Mahallesi’ndeki Decathlon mağazası ile Güzeloluk Mahallesi’nde yer alan Corendon Havayolları Genel Müdürlüğü arasında bulunan DSİ kanal servisi yolunda yapılacak çalışmalar, 20 Nisan Pazartesi saat 22.00 ile 21 Nisan Salı saat 04.00 arasında gerçekleştirilecek.
Çalışma süresince yol araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları bekleniyor.
Belediyenin yetki alanı dışında yer alan güzergahta, bölge sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği sorunların çözümü amacıyla harekete geçilirken, çalışmalar trafikte aksaklığa mahal vermemek adına gece saatlerinde gerçekleştirecek. Yapılacak iyileştirme çalışmasıyla birlikte yolun daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
