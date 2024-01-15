Muratpaşa'da Gaffar Okan Parkı, 24 Ocak’ta açılıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapmasında uğradığı suikast sonucu şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan’ın adını taşıyan parkın açılışını gerçekleştirecek.

Gaffar Okkan, 24 Şubat 1952’de Sakarya Hendek’te dünyaya geldi. Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser yardımcılığı, komiserlik görevlerini yürüttükten sonra Şanlıurfa, Eskişehir ve Kars’ta il emniyet müdürü olarak görev yaptı. 1997’de Diyarbakır’a emniyet müdürü olarak atandı. Diyarbakır’da halkla emniyet güçlerinin arasındaki bağı kuvvetlendirdi.

Kadın polisler ilk kez onun emriyle Diyarbakır sokaklarına çıktı. Engelli, yaşlı, çocuk ve mağdur gruplarına yardım için polis ekiplerini görevlendirdi. Diyarbakır gençlerini ve çocuklarını terör örgütlerinden, uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendirdi, amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

Diyarbakırlıların “Baba” diye seslendiği Gaffar Okan, 24 Ocak 2001’de gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma etkinliğine katılmak görev yerinden ayrılmasının ardından saat 17.40 sularında makam aracıyla seyir halindeyken uğradığı suikast sonucu şehit düştü.

Muratpaşa Belediyesi, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerini belirten 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan’ın adını taşıyan parkın açılışını yapacak. Park, Kızıltoprak Mahallesi’nde 952-953-916 sokakları kesişiminde yer alıyor. ‘Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı’nın açılışı 24 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak.