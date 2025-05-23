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Muratpaşa’da heykeller yeşerdi, minyatür bahçeler ortaya çıktı

Muratpaşa’da heykeller yeşerdi, minyatür bahçeler ortaya çıktı
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nü doğa ve sanatın buluştuğu sıradışı bir atölye gerçekleştirdi. Bahçede Yaşam Var etkinlik serisi kapsamında düzenlenen “Mikro Yeşillik Atölyesi”nde katılımcılar, heykeller üzerinde minyatür bahçeler yarattı.

Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ressam ve heykeltıraş Semra Erkal rehberliğinde katılımcılar önce alçıdan minik heykeller yaptı. Ardından önceden çimlendirilmiş mikro yeşillikleri bu heykellerin üzerine dikkatle yerleştirip sulayarak kendi küçük bahçelerini oluşturdu.

Atölyede katılımcılar, ev ortamında kolaylıkla yetiştirilebilen, ilaçsız ve yüksek besin değerine sahip mikro yeşilliklerle tanıştı. Chia, keten tohumu, yeşil mercimek, maş fasulyesi, çörek otu, mısır ve ay çekirdeği gibi tohumların nasıl çimlendirilmesi gerektiği de atölyede anlatıldı.

Yaklaşık iki buçuk yıldır evinde mikro yeşillikler yetiştiren Semra Erkal, bu deneyimin sadece sağlıklı beslenmeye değil, aynı zamanda hangi tohumun nasıl bir gıdaya dönüştüğünü gözlemleme şansı sunduğunu belirtti. Erkal, “Sanatı doğayla birleştirdiğimiz bu atölyeyle sürdürülebilir yaşam, temiz gıda ve çevre bilinci konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Atölyeye katılan diyetisyen Gözde Yılmaz, “Mikro yeşillikleri tanımak ve hayatımıza dahil etmek için harika bir fırsattı. Uzun süredir beklediğim bir etkinlikti. Belediyeye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Peyzaj Mimarı Işıl Hamamcıoğlu ise şöyle konuştu:

“Çimlenmiş tohumların antioksidan oranı çok yüksek. Bu tür doğal, temiz gıdalara herkesin ihtiyacı var. Daha önce böyle bir eğitim aradım ama bulamamıştım. Belediyenin bu imkânı ücretsiz sunması gerçekten çok kıymetli.”

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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