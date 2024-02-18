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Muratpaşa'da ilkbahar dönemi spor okulları başladı

Muratpaşa'da ilkbahar dönemi spor okulları başladı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açtı. Eğitimlerin 5 Şubat’ta başladığı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni kursları da yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından biri olan spor okullarında ilkbahar dönemi başladı. 5 Şubat’ta başlayan eğitimler 14 Haziran da son bulacak. Muratpaşa Belediyesi’nin, ilkbahar dönemi kapsamında spor okullarında açtığı 23 branşın içerisinde ise futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi spor dallarının yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından tercih edilen yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da eğitimler veriliyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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