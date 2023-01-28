Muratpaşa'da kaleiçi surları gün yüzüne çıkıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 20’nci yüzyılın başlarına kadar ayakta kalan tarihi Kaleiçi surlarının bugüne uzanan kalıntılarını gün yüzüne çıkartıyor. Mescit Sokak’ta gerçekleştirilen kamulaştırma sonrasında Kaleiçi’nin iç surlarından bir bölüm görünür hale geldi.

Kaleiçi, dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya’nın tarihi kent merkezi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın yaşayan antik kentini merkeze alan ve yeni yerler, kültürler, insanlar keşfetmek üzerine şekillenen, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014’ten itibaren çalışmalara başladı. Bunun sonunca Kaleiçi, birçok düzenleme ve Kaleiçi Old Town Festivali’yle 12 ay turizmin devam ettiği bir bölge haline geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin somut ve somut olmayan kültürel varlıklarıyla dünya kültür mirasının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Uysal, geçen yıl 7’ncisi düzenlenen festivalde tanıtılan ‘Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras – Antalya Kaleiçi Evleri’ projesiyle bu mirası gelecek kuşaklara aktarma konusunda bir adım attıklarını dile getirdi.

Başkan Uysal, bu çerçevede Antalya Valiliği’nin de destekleriyle gerçekleştirdikleri son çalışmayla Kaleiçi’nin surlarından bir bölümü gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti. Muratpaşa Belediyesi, çalışmayı Mescit Sokak’ta gerçekleştirdi. Tuzcular Mahallesi’nde yaklaşık 500 metrekarelik 3 ayrı parsel çalışma için kamulaştırıldı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21 Aralık 2022 tarihli kararına istinaden parsellerde yer alan yapılar yakıldı. Yıkımda, Antalya Müze Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) teknik personelleri de yer aldı.