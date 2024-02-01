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Muratpaşa'daki bisiklet yolu boyanıyor

Muratpaşa'daki bisiklet yolu boyanıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, eski Lara Caddesi boyunca uzanan bisiklet yolunun silinen boyalarını yeniledi.

Antalya’nın doğa harikası falez kıyı bandında plajları, Deniz Yüzü, Dağ Yakası ve Kültür kafeleri, Antalya Lokantası ve parklarıyla bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 kilometrelik eski Lara Caddesi’nde bisiklet yolunu yeniden boyadı. Deniz kenarı boyunca devam eden bisiklet yolunda çalışmalar günün erken saatlerinde başladı. Ekipler bir yandan yolu maviye boyadı diğer yandan bozulan kısımları tamir etti.

Eski Lara Caddesi bisiklet yolu, belediyenin 2022’de gerçekleştirdiği büyük yenileme sonrası özellikle işe bisikletiyle gitmek ya da sabah sporu için biraz pedal çevirmek isteyenlerin bir numaralı güzergahı haline geldi. Antalyalılar, bir yanında masmavi Akdeniz ve yemyeşil parkların uzandığı caddeyi tercih ederken yapılan düzenlemeyle yaya ve bisiklet yolu ayrılmıştı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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