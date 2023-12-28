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Muratpaşa’dan Türkiye’nin 12 kahraman şehidine mevlit

Muratpaşa’dan Türkiye’nin 12 kahraman şehidine mevlit
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Muratpaşa Camii’de Kur’an tilaveti ve mevlit okuttu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, cami çıkışında “Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıda şehit düşen 12 Mehmetçik için öğle namazı öncesi, Muratpaşa Camii’de Kur’an tilaveti ve mevlit okuttu. Mevlide, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Uysal, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Müftüsü İlçe İshak Göksel, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Uysal, mevlidin ardından cami çıkışında, “Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Şehadet yüksek bir makam. Ancak hiçbir çocuğumuzun canını kaybetmesi sıradan bir olay gibi kabul edilemez” diye konuştu. Uysal, “Terörün bir an önce noktalanması için de en kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır” çağrısında da bulundu. Mevlitte şehitlerin anısına Muratpaşa Belediyesi’nce helva da dağıtıldı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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