Sarıyer Akademi yeni eğitim yılına hazır

Sarıyer Akademi başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2020-2021 eğitim döneminde LGS’de %99,5 yerleştirme başarısı gösteren, YKS’da da öğrencilerinin tercih işlemlerini gerçekleştirmelerine destek veren Sarıyer Akademi, bir yandan da yeni eğitim yılının hazırlığını tamamlıyor.

Sarıyer Akademi 12.sınıf öğrencileriyle 16 Ağustos’ta başlayacak eğitimler öncesinde kadrosuna yeni katılan öğretmenlerin ve kurum çalışanlarının hazır bulunduğu eğitimler düzenledi. Eğitimi eğlendirici hale getirmesiyle bilinen ‘’Buz kırıcı (Ice Breakers)’’ tekniği kullanılan çalışma hakkında bilgi veren Sarıyer Akademi Kurum Müdürü Sami Görey: “Çalışma ortamının temelinde güven ve iş birliği üstüne inşa edilen takım kültürü yer alır. Düzenlediğimiz bu çalışma Sarıyer Akademi ekibinin, iş birliği içinde ve özverili bir tavırla çalışmasını amaçlayan, ekip dinamiklerini artırıcı, aidiyet duygusunu geliştirici uygulamalardır. Öğretmenlerimiz ve kurum çalışanlarımız eğitim boyunca seyirci ve dinleyici kalmak yerine aktif katılımcı olarak, Sarıyer Akademi’nin öğrencisini bütün sürecin içerisine katan eğitim anlayışının modelini yakından gördüler.” dedi.

HEDEF; HİBRİT EĞİTİM MODELİ

Bu yıl yüz yüze eğitim dışında çevrim içi platformda da eğitim vererek kapasitesini 1440 öğrenciye ulaştıran Sarıyer Akademi’de hedef “Hibrit Eğitim Modelini” başarıyla uygulamak.