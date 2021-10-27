Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL oldu

Sarıyer Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle asgari ücret 5 bin TL’ye çıktı. Düzenlenen imza töreni bayram havasında geçti. Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Asgari ücreti 5 Bin TL yaptık, keşke dolar da 1 TL olsaydı” dedi.

Sarıyer Belediyesi ile DİSK Genel – İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. Toplu sözleşmenin imza töreni Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşti. İmza törenine; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel – İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan ile belediye işçileri katıldı. Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduğunu söyledi.

EMEKÇİNİN YANINDAYIM

Başkan Genç, “ Ben emekçinin yanındayım demek eğer birlikte omuz omuza yürümüyorsanız o sadece slogan olarak kalır. Her türlü provokasyona karşı dimdik duran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Bu toplu sözleşme çok başarılı şekilde sonuçlandı. Herkese örnek olmalı. Burası bir devlet kurumu, bu nedenle her şeyin cevabının bulunacağı bir toplu sözleşme yaptık. Şimdi bizim belediyede asgari ücret 5 bin TL oldu. Ama keşke dolar da 1 TL olsaydı”dedi.

GELECEĞE YÖNELİK BİR GÜVENCE

Başkan Genç konuşmasını şöyle sürdürdü, “Ülkemizde 3.049 TL. olan açlık sınırının dahi altında kalan asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşımızın olması üzüntü kaynağımızdır. Sendika yönetimiyle bu farkındalık üzerinden yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde belediyemizde en düşük net maaş miktarı 2.825 TL’den, 5.000 TL’ye çıkarıldı. Başka bir deyişle, Sarıyer Belediyesi’nde asgari ücret 5.000 TL olmuştur. İkramiyeleriyle bu rakam 5.400 TL olacaktır. Ayrıca, 45 saat olan haftalık çalışma süresi 40 saate düşürülmüş, mesai ücretleri, yıllık izin sürelerindeki artışların yanında, çalışanların birçok hakları düzenlenmiş ve geleceğe yönelik bir güvence sağlanmıştır.

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR

Göreve geldiğim ilk günden itibaren ısrarla uyguladığım ve söylediğim bir şey var. Çalışma arkadaşlarımın maaşlarının aksamaması için gereken çalışmaları önceden yapmak. Bugüne kadar da başarıyla yerine getirdiğimiz için mutluyum. Bundan sonra da bu düşüncemiz aynı şekilde devam edecektir. Çünkü emek en yüce değerdir. İmzalayacağımız sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederken, bütün çalışma arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Herhangi bir konuda etrafınızda dolaşan dedikodulara asla kulak asmayın. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir konu yok.”

HEP BİRLİKTE ZORU BAŞARDIK

Kürsüye çıkan Genel – İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, “ Biz uzun bir müzakereden sonra buralara geldik. Biz bugün mutlu sona kavuştuk. Bu toplu sözleşme bizim için çok değerli. Alım gücünün ne kadar düştüğü malum. Böyle bir dönemde imzaladığımız bu sözleşme bizim için çok değerli ve çok büyük bir kazanım” dedi. Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Bu bayram havasını bize yaşatan, emek dostu belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda bu tabloya ulaşmak zordu ama hep birlikte zoru başardık. Bizim mücadelemiz emek ve demokrasi mücadelesi.”

YOLUMUZ AÇIK OLSUN

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında “Bugün DİSK’li olmak çok büyük bir onur aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Pandemi döneminde yaşanılan zorlukları, uygulanan yanlış politikaları göze aldığımıza zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dünyanın bütün yükünü göğüsleyen işçiler, açlığa, yoksulluğa mahkum ediliyor. Düzenin çarkları bizim emeğimizle dönüyor. Bu düzeni değiştirmek bizim boynumuzun borcu. Bugün sadece Sarıyer Belediyesi işçilerinin söz sahibi olduğu bir sözleşme imzalanmadı. Bu nedenle büyük bir önem taşıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN İŞÇİLER HAKLARINI ALMALI

Son olarak kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Bu memlekette emeği sömürenlere inat emeğin hakkı nasıl verilirmiş gösteren sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada özellikle olmak istedim. Böyle karanlıklar içinde yaşadığımız bir memlekette umudu içimizde barındırıyorsak eğer bu anların sayesinde, sizin sayenizde. İmzalanan şey sadece Sarıyer Belediyesi işçilerinin hakları alması değil. Bu ülkede hakları yenen milyonlarca emekçiye de haklarını alabileceklerini gösterildi. Bu ülkede bütün işçiler ve emekçiler haklarını aldığı gün hepimiz nefes alacağız” diye konuştu.