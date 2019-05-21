Sarıyer Belediyesi'nde Hint rüzgarı esti

Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmez mekânı olan İstinye Tersane Alanı dün akşam, oruçlarını açan Sarıyerlileri bir kez daha ağırladı. Animasyon gösterilerinin ardından sahneye çıkan Hint Dans Grubu Takadhimi, Sarıyer'deki tüm renkleri bir araya getirerek vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. 90 dakika boyunca sahnede kalan 30 kişilik grup, geleneksel Hint kıyafetleri ve danslarıyla adeta bir karnaval havası yarattı.

Türkiye'de ilk kez 19 sene önce ders veren Rajest Rapaka, Hint dansının sadece hareketlerden değil; enerji, jest ve mimiklerden oluştuğuna; hem ruha hem de bedene hitap ettiği için daha fazla insanın bu dansla tanışması gerektiğine vurgu yaptı. Sarıyer'de yapılan gösteri için Yuti'yi, yani 'barış ve birliktelik' temasını seçen grup, Hint dansının tüm çeşitlerini Sarıyerliler için sergiledi.