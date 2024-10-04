  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer'de görevliler ve gönüllüler el ele

Sarıyer'de görevliler ve gönüllüler el ele

Sarıyer'de görevliler ve gönüllüler el ele
Güncelleme:

Sarıyer Belediyesi’nin bu yılki 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü mottosu ''Birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım'' oldu.

Her yıl 4 Ekim’de dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan “Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla Kısırkaya’da bulunan Sarıyer Belediyesi Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde düzenlenen programda bakımevinde çalışan görevliler, Sarıyerli hayvan bakım gönüllüleri, çocuk komşuları ve genç öğrencileri ile buluştu.

Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 4 Ekim dünya hayvanlar günü kutlamaları bu yıl “Birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım” mottosuyla gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi’nin Kısırkaya’da bulunan Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde düzenlenen programda bakımevinde çalışan veteriner hekim ve görevliler, hayvan bakım gönüllüleri, genç ve çocuk öğrencilerle buluştu. Programda hayvan bakım gönüllüleri geçici bakım evinde görev yapan hekim ve çalışanlara hazırladıkları ikramları ve hediyeleri takdim ederken, çocuklar patili dostlarıyla buluştu. Gençlere ve çocuklara sokaktaki patili dostlarına ikram edilmek üzere 100 gramlık kedi ve köpek maması hediye edildi.

PATİLİ DOSTLARA ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Sokakta yaşamak zorunda kalan patili dostları sahiplendirme, çocuklara patili dostlarına karşı sevgi aşılama ve doğadaki diğer canlılara karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla 15 gün sürecek olan programın ilk gününe Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik, Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri, Sarıyer Belediyesi çocuk gündüz bakımevi öğrencileri ile ilçedeki diğer ana okul, ilk ve ortaokul öğrencileri ile çok sayıda hayvan bakım görevlisi ve gönüllüsü katıldı.

EL BİRLİĞİ İLE SOKAKTAKİ TÜM CANLARIMIZI YAŞATACAĞIZ

Programa katılanlara yönelik söz alan Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, Sarıyer Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Oktay Aksu’nun söylediği gibi can dostlarımızın sorunlarını bilimsel ve insani temelde çözeceğiz. Birlikte yaşayacak birlikte yaşatacağız. Bugün can dostlarımız için bizimle beraber mücadele eden ve bizleri yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik ise veteriner hekim olan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun tüm Türkiye’ye örnek olacak ve Sarıyer’de kurulacak hayvan bakım hastanesi ve rehabilitasyon merkezi için göreve gelir gelmez proje çizim çalışmalarını başlattığını ve projenin hazırlanmasında sona yaklaşıldığını ifade etti. Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Meltem Yücel Pir ise can dostların sorunlarının ancak belediye ve halk işbirliğiyle çözülebileceğini ifade etti. Tüm çalışmalarından dolayı Başkan Aksu’ya ve Sarıyerli hayvan gönüllülerine, görevlilerine teşekkür eden Pir, can dostlara karşı duyarlılığın artarak gelişmesi için belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisindeki kilise sahnesi olay oldu: RTÜK harekete geçti Kızılcık Şerbeti dizisindeki kilise sahnesi olay oldu: RTÜK harekete geçti İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor Ünlü fast-food devinde dana eti rezaleti Ünlü fast-food devinde dana eti rezaleti İstanbul'da vahşet: 2 kadını öldürdü, birinin başını kesip surlardan attı İstanbul'da vahşet: 2 kadını öldürdü, birinin başını kesip surlardan attı Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Türk doktorları çığı açtı: Kanseri durdurmayı başardılar Türk doktorları çığı açtı: Kanseri durdurmayı başardılar Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi
Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı