Sarıyer'de görevliler ve gönüllüler el ele

Sarıyer Belediyesi’nin bu yılki 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü mottosu ''Birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım'' oldu.

Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 4 Ekim dünya hayvanlar günü kutlamaları bu yıl “Birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım” mottosuyla gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi’nin Kısırkaya’da bulunan Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde düzenlenen programda bakımevinde çalışan veteriner hekim ve görevliler, hayvan bakım gönüllüleri, genç ve çocuk öğrencilerle buluştu. Programda hayvan bakım gönüllüleri geçici bakım evinde görev yapan hekim ve çalışanlara hazırladıkları ikramları ve hediyeleri takdim ederken, çocuklar patili dostlarıyla buluştu. Gençlere ve çocuklara sokaktaki patili dostlarına ikram edilmek üzere 100 gramlık kedi ve köpek maması hediye edildi.

PATİLİ DOSTLARA ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Sokakta yaşamak zorunda kalan patili dostları sahiplendirme, çocuklara patili dostlarına karşı sevgi aşılama ve doğadaki diğer canlılara karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla 15 gün sürecek olan programın ilk gününe Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik, Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri, Sarıyer Belediyesi çocuk gündüz bakımevi öğrencileri ile ilçedeki diğer ana okul, ilk ve ortaokul öğrencileri ile çok sayıda hayvan bakım görevlisi ve gönüllüsü katıldı.

EL BİRLİĞİ İLE SOKAKTAKİ TÜM CANLARIMIZI YAŞATACAĞIZ

Programa katılanlara yönelik söz alan Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, Sarıyer Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Oktay Aksu’nun söylediği gibi can dostlarımızın sorunlarını bilimsel ve insani temelde çözeceğiz. Birlikte yaşayacak birlikte yaşatacağız. Bugün can dostlarımız için bizimle beraber mücadele eden ve bizleri yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik ise veteriner hekim olan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun tüm Türkiye’ye örnek olacak ve Sarıyer’de kurulacak hayvan bakım hastanesi ve rehabilitasyon merkezi için göreve gelir gelmez proje çizim çalışmalarını başlattığını ve projenin hazırlanmasında sona yaklaşıldığını ifade etti. Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Meltem Yücel Pir ise can dostların sorunlarının ancak belediye ve halk işbirliğiyle çözülebileceğini ifade etti. Tüm çalışmalarından dolayı Başkan Aksu’ya ve Sarıyerli hayvan gönüllülerine, görevlilerine teşekkür eden Pir, can dostlara karşı duyarlılığın artarak gelişmesi için belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.