Sarıyer'de hayvan dostu belediyecilik

Sokaktaki minik dostlarımız için yaşam mücadelesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla yola çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaptığı projelerle yardıma muhtaç tüm dostlarımızın imdadına yetişiyor. Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan başarılı bir ekiple tedavilerinden beslenmelerine kadar birçok alanda sokak hayvanlarına yönelik diğer belediyelere de örnek olabilecek çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda sadece Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Bahçeköy’de bulunan klinikte 2018 yılında 11 bin 32 sokak hayvanı tedavi edilirken, 2019 yılının kasım ayına kadar 10 bin 153 hayvana hizmet sağlanırken sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği tüm çalışmalar hayvanseverlerin de takdirini topluyor.

HER YIL BİNLERCE SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLİYOR

Sarıyer Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kısırkaya’daki Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Bahçeköy’deki ayakta tedavi yapılan merkez klinikte büyük bir özveri ile çalışan uzman veteriner hekimler ve çalışanlar sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanının tedavisi sağlanıyor. Sokaklardan alınan hayvanların tedavileri gerçekleştirildikten sonra yasaya uygun bir şekilde alındıkları yerlere geri bırakılıyor.

24 NOKTADA BESLEME

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma gibi verilen hizmetlerin yanı sıra sokak hayvanlarının beslenmeleri konusunda da aynı titizlikle çalışan ekipler, doğal ortamında beslenme imkânı bulunmayan sokak hayvanları için okullardan, kurumlardan ve fabrikalardan alınan artan yemekler ile 12 bölge 24 noktada besleme yapıyorlar. Sarıyer Belediyesi ilçenin 20 ayrı noktasına kurduğu mamamatikler sayesinde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olurken, aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Kış aylarında olduğu gibi aşırı sıcakların etkili olduğu yaz aylarında da yiyecek ve su bulmakta zorlanan minik dostlarımız için kurulan mamamatikler hem bakımlarını üstlenen hayvanseverler hem de belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla temizleniyor.

SATIN ALMA SAHİPLEN

Her yıl düzenlenen ‘Kuduz Aşısı Kampanyası’ ile Sarıyer genelinde yaşayan hayvanları hastalıklara ve kötü muameleye karşı koruyan merkezde, kedi ve köpekler yeni evlerine kavuşmayı bekliyor. Bir hevesle petshoplardan satın alınan ancak daha sonra sokağa terk edilen hayvanları sahiplendirme çalışmaları yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlere 444 1 722 telefon numarasından yardımcı oluyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI

Doğa ve hayvan dostu proje aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Mamamatiklerde bulunan gözlerden birinden pet şişenin içinde kalan su dökülürken diğer gözden de pet şişe bırakılıyor. Dökülen su, su haznesine giderken atılan pet şişe de yem haznesine bir miktar mama bırakılmasını sağlıyor. Hem pet şişelerin yeniden geri dönüşümünü sağlayan hem de sokak hayvanlarının açlık ve susuzluğunu gideren mamamatikler dostlarımızın hayatını kolaylaştırarak, ekolojik yaşama destek veriyor.