Sarıyer'de sokağa çıkma yasağı fırsata dönüştü

Sarıyer Belediyesi ekipleri, sokaklarda sessizliğin hâkim olduğu dört günü değerlendirerek yol yapımı ile peyzaj çalışmalarına hız verirken, besleme ve dezenfekte çalışmalarına da devam etti. Sarıyerliler için koronavirüsle mücadelede ilk günden beri sahada olan kahramanlar, dört gün sokağa çıkma yasağında özel izinle çalışmalarını sürdürdü. Sarıyer’i iyileştiren çalışmalar yürüten ekipler, çevre düzenlemelerine ve periyodik bakımlara da hız verdi.

Uzun zamandır yapılması planlanan ancak trafiğin yoğun olmasından dolayı aksayan Ayazağa Mahallesi’nin en işlek caddesi de dört günlük sokağa çıkma yasağından yararlanılarak asfaltlandı. İBB ile ortak yapılan çalışmayı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yerinde inceledi. Baca-ızgara yükseltme ve yol çizgi çalışmalarının da sürdürüleceği mahallede yaz dönemi çalışmaları, yama faaliyeti ve asfalt kaplama yapılacak. Bunların yanı sıra duvar, merdiven çalışmaları da devam edecek.

Vatandaşın sağlığını koruma amacıyla her gün yıkanan ve dezenfekte edilen caddelerdeki çalışmaların haricinde hastaneler, eczaneler ve itfaiye istasyonu da program dahilinde dezenfekte edildi.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokaklarda yaşayan can dostlarımız da unutulmadı. Besleme çalışmaları Sarıyer’deki tüm canlılar için devam etti. Bu kapsamda Sarıyer Belediyesi martılardan kumrulara, kedi ve köpeklere kadar sokaktaki dostlarımızı da beslemeyi ihmal etmedi.