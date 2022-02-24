Sarıyer'de tiyatroda Şenliği 11. kez perde dedi

Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl on birincisi düzenlenen “TiyatrOda Şenliği” kapılarını tiyatro severlere açtı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen şenliğin ilk gösterimi olan Kürklü Venüs oyununa Sarıyerliler yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl onlarca tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturan, birbirinden değerli sanatçıların ağırlandığı, pandemi koşulları nedeniyle onuncusu çevrimiçi yayınlanan TiyatrOda Şenliği ile Sarıyer Belediye Tiyatrosu yeniden perde dedi. Şenliğin ilk gününde, Yolcu Tiyatrosu’nun Sacher Masoch'un Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas Novachek ve oyundaki Vanda Dunayev rolü için seçmelere katılan Vanda Jordan adında esrarengiz bir oyuncu arasında geçen diyalogdan oluşan tek perdelik oyunu sahnelendi.

TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK İRDELENDİ

Binlerce yıllık kadın erkek ilişkilerine değinen, toplumsal cinsiyetçiliğe vurgu yapan, kadına bakış açısını irdeleyen, ilişkilerin tersine döndüğü tek perdelik oyun sonrasında sanatçılar ayakta alkışlandı. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, büyük beğeni kazanan Kürklü Venüs’ün oyuncuları Pervin Bağdat ve Ersin Umut Güler’e teşekkür ederek çiçeklerini takdim etti.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OYUNLAR SAHNELENECEK

23 Şubat’ta başlayan serüven “Dünya Tiyatrolar Günü” olan 27 Mart’ta sona erecek TiyatrOda Şenliği boyunca sahnelenecek; Timsah Ateşi, Külrengi Sabahlar, Yeni Bir Şarkı, Bana Amy De, Gabriel’in Düşü, Can Yeleği, Baba Kız, On Saniye, Gerçek Olmasın Sakın Bu, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Hoş Geldin Boyacı, Kusurlu Fırtına, İki Kişilik Hırgür, Türkland ve Cambazın Cenazesi oyunlarını Sarıyerli tiyatro severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Bilet rezervasyonları ise cuma günleri www.sariyer.bel.tr adresinden yapılıyor.