Sarıyerli çocuklara karne hediyesi

Sarıyer Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için 3-14 Şubat tarihleri arasında “Haydi Çocuklar Karne Şenliğine” etkinliği düzenliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısını pandeminin getirdiği zor koşullarda tamamlayan öğrenciler, tatilin keyfini birbirinden güzel oyunları izleyerek çıkaracak. Çocuklar için seçilen 8 farklı oyun Sarıyer TV ve Sarıyer Belediye YouTube kanalından 11.00-15.00 saatleri arasında yayınlanacak. İşte o oyunlar; Yeni Dünyanın Keşfi, Erik Çekirdeği, Neşeli Dişler, Eşekler Karnavalı, Pamuk Prenses ve Gizemli Ayna, Mavi Şehir, Petmen Pet Şişeler Prensi ve Merhaba Gölgem.

“NE KADAR BÜYÜDÜĞÜNÜZÜ GÖREMEDİM”

Online platforma taşınan şenlikte çocuklarla bir araya gelemediği için buruk olduğunu ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Hep birlikte olacağımız günleri özlemle bekliyorum” diyerek öğrencilere şöyle seslendi; "Sevgili çocuklarım; ben sizlerle birlikte okul sıralarına oturmayı çok özledim. Benim için en zor tarafı da şu oldu; ne kadar büyüdüğünüzü göremedim. Bu süreçte çok sağlıklı olmanızı diliyorum. Güzel günlerin en kısa zamanda gelmesini diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Başarılarınız daim olsun."