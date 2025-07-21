Şile Belediye Başkanvekili Belli Oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan seçimde, Şile Belediye Başkanvekili CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim yapıldı. Şile Belediye Başkanvekili, CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol