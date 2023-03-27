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Şişli Belediyesi'nin Salı Resitalleri'nde çok dilli müzik ziyafeti

Şişli Belediyesi'nin Salı Resitalleri'nde çok dilli müzik ziyafeti
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Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen “Salı Resitalleri”nin Mart ayı programında; VioalAria, klasik müzikseverleri unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Grup; Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Fransızca ve İtalyanca şarkılardan oluşan zengin seçki sunacak.

Şişli Belediyesi’nin tarafından düzenlenen “Salı Resitalleri”, 2023 yılında da birbirinden kıymetli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Klasik müzik yazarı ve programcısı Serhan Bali’nin sanat yönetmenliğinde her ayın iki salı akşamı düzenlenen Salı Resitalleri’nde; ülkemizin seçkin müzisyenleri yerli ve yabancı bestecilerin klasik müzik eserlerinin yanı sıra, farklı müzik türlerinde bu topraklarda yüzyıllar boyu üretilen zengin birikimi de sahneye taşıyor.

 28 Mart Salı günü saat 20.30’da Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Salı Resitalleri’nin bu haftaki konuğu ise ViolAria Grubu. Tenor Laçin Modiri, viyola sanatçısı Beste Tıknaz Modiri ve piyanist Şevki Karayel'den oluşan ViolAria; Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Fransızca ve İtalyanca şarkılardan oluşan zengin bir programla klasik müzikseverlerin karşısına çıkacak.

ViolAria Grubu; Richard Strauss, Busch, Massenet, Bridge, Rahmaninov ve Uhl gibi repertuvarın az ve iyi bilinen bestecilerine ait duygu yüklü şarkılardan oluşan renkli bir program sunacak.

Etiketler Şişli Şişli Belediyesi Muammer Keskin
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