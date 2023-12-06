Şişli Edebiyat Günleri ünlü yazarları ağırlamaya devam ediyor

“Şişli Edebiyat Günleri” alanında ünlü yazarları ağırlamaya devam ediyor. Şişli Edebiyat Günleri’nin Aralık ayı oturumunda polisiye romanlarıyla Türkiye’de ikonik bir konumda bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy ve yazdığı polisiye romanlarıyla son dönemde adından sıkça bahsettiren müzisyen-yazar Tuna Kiremitçi’yi ağırlayacak.

Şişli Belediyesi’nin Doğan Kitapla başlattığı “Şişli Edebiyat Günleri”nin Aralık ayındaki konukları; polisiye edebiyatın Türkiye’deki en çok okunan ve beğenilen yazarlarından Prof. Dr. Sevil Atasoy ve müzik alanında elde ettiği başarılardan sonra yazdığı şiirlerle eleştirmenlerden tam not alan ve son olarak kaleme aldığı polisiye kitaplarla kısa bir sürede büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Tuna Kiremitçi olacak.

Her iki yazar, 8 Aralık Cuma günü saat 18.00’de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kütür ve Sanat Evi’nde Doğan Yayınları Yayın Koordinatörü Hülya Balcı’nın moderatörlüğünü yapacağı “Ne Katiller Aradık Zaten Yoktular” konulu söyleşide bir araya gelecek.

Sevil Atasoy ve Tuna Kiremitçi, söyleşinin ardından kitapseverler için kitaplarını imzalayacak.