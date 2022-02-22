''Şişli Etfal eski yerine taşınsın''

Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Şişli Kent Konseyi, Beşiktaş Kent Konseyi’nin başkanlarının yanı sıra, pek çok sivil toplum ve mesleki kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Etfal Hastanesi’nin eski yerine taşınması için düzenlenen toplantı Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

Şişli Etfal Dayanışması, 22 Şubat Salı günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde; bölünüp uzak bölgelere taşınarak tasfiye edilmeye çalışılan 123 yıllık geçmişe sahip Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin yeniden yerinde faaliyete geçmesi yönündeki ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de destek verdiği toplantıya; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Kent Konseyi Başkanı Şükran Eroğlu, Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Firdevs Koroğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Algan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Ersin Köymen, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ügen Şendil ve Sağlık ve Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan da katılım gösterdi.

“Etfal Hastanesi, halkın iradesi yok sayılarak Şişli’den taşınmıştır”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, burada yaptığı konuşmada, halkın en temel hakkı olan erişilebilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hakkını savunmak için bir arada olduklarına işaret etti. Keskin, “Hepinizin bildiği gibi, 123 yıllık bir geçmişe sahip olan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, halkın iradesi yok sayılarak Şişli’den taşınmıştır. Üstelik hastanenin her birimi başka bölgelere taşınarak, halkın bütünsel bir sağlık hizmetine erişim olanağı da ortadan kalkmıştır” dedi.

Şişli Hamidiye Etfal’in taşınmadan önce Şişli bölgesinde 18 hastanenin olduğuna da vurgu yapan Keskin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bunlardan sadece Şişli Hamidiye Etfal ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi, kamu hastanesi konumundaydı. Etfal’in taşınmasıyla birlikte halka nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir kamusal sağlık hizmeti sunabilecek tek hastane kaldı. Bu durumun yaratacağı sorunları hem kendi temaslarımda hem de Şişli Etfal Dayanışması ile birlikte gerçekleştirdiğimiz eylemlerde defalarca tekrarladık. Ancak ne yazık ki, bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Bugün, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin taşınmasıyla birlikte ilçemiz ve yakın bölgesindeki sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Çünkü, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi oluşan yükü kaldıramadı. Acil serviste bile bir hastaya ayrılan süre beş dakikayı geçmiyor. Beş dakikada sağlık olamayacağını hepimiz biliyoruz”

“Beşiktaş halkı da bu durumun mağdurları arasında”

Seyrantepe ve Büyükdere’ye taşınan yeni Hamidiye Etfal Hastanesi’ne ulaşımın da son derece eziyetli olduğunu kaydeden Keskin, şunları söyledi: “Yaşlılar, engelliler, hamile kadınlar, çocuklu insanlar iki hatta üç aktarmalı toplu taşımayla Etfal’e ulaşmaya çalışıyorlar. Bizim yaptırdığımız araştırmalar da ortaya koyuyor ki, Şişlili komşularımızın en büyük sorunlarından birisi Şişli’nin Etfal’siz kalması. Şişli’nin belediye başkanı olarak ben ve ekibim Etfal’in yerinde kalması yönündeki talep ve beklentilerin en büyük savunucusu olduk. Şişli Etfal Dayanışması’nın bir parçası olarak, yürütülen tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Birlikteliğimiz her geçen gün büyüyor. Bugün Beşiktaş halkının temsilcileri ve belediye başkanı Sayın Rıza Akpolat da aramıza katıldı. Çünkü Şişlili komşularımız kadar Beşiktaş halkı da bu durumun mağdurları arasında. Biz Şişli Belediyesi ve Şişlililer, 122 yıllık sağlık çınarımız Etfal yerinde yaşamaya devam etsin istiyoruz. Burada gördüğünüz güç birliği de bu kararlılığımızın bir ifadesidir. Hiç kimse, halkın hemen yanı başındaki hastanesini elinden alıp, onları zor durumda bırakma hakkına sahip değildir. Dayanışmayla güçlüyüz”