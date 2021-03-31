Şişli'nin ''Kırmızı Çizgisi'' yayaların güvenliği

İçişleri Bakanlığı’nın "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması Şişli ilçesinde de gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile birlikte yaya geçidine kırmızı çizgi çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya geçişlerine farkındalığının oluşturulması amacıyla başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uygulaması, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan’ın katılımı ile Şişli'de de gerçekleştirildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile birlikte Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şişli Belediyesi’nin önündeki yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Şişli’de şu ana kadar 8 noktada yapılan uygulama, 30'a yakın yerde tamamlanacak.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ‘Kırmızı Çizgi’ uygulaması hakkında

"Bu konu çok çok hassas. Aileleri, bireyleri ilgilendiriyor. Bir can bile kurtarsak, bizim açımızdan mutluluk ifade eder. Biz Şişli'nin ana arterlerinde, merkez yerlerin tümünde arkadaşlarımızın belirlediği 30'a yakın noktada bunu tamamlayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.